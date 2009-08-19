نویسنده آلمانی دوران جوانی مادر ترزا را نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کشور مقدونیه، وولف اوشلیس زبان شناس و روزنامه نگار آلمانی با تألیف کتابی با نام "مادر ترزا: جوانی او در اسکوپیه" به بررسی ابعاد مختلف زندگی مادر ترزا در سالهای بین 1910 تا 1928 در شهر اسکوپیه (پایتخت مقدونیه) پرداخته است.



این زبان شناس که علاقه شدیدی به تاریخ و زبان کشور مقدونیه دارد، در این کتاب به بررسی زندگی گونپه بویاجیو (مادر ترزا) از زمان تولد تا سن 18 سالگی پرداخته است.



وی در این کتاب بیان داشته که مادر ترزا از بدو تولد با ناتوانی جسمی مواجه بود و سراسر دوران کودکی اش نیز با بیماری سپری شد، اگرچه خانواده مرفه اش سعی می کردند که برای او کودکی و جوانی شادی را فراهم کنند. نویسنده در این کتاب مادر ترزا را مرکزی قرار داده تا با استفاده از آن تصویری گویا و زنده از اسکوپیه تاریخی را خلق کند.



این کتاب که به حالتی گزارشی تالیف شده با بسیاری از کتابهای دیگرکه درباره این شخصیت دینی مسیحیان تالیف شده تفاوت بنیادی دارد. نویسنده در این کتاب به ذکر وقایعی که باعث تاثیرگذاری بر تحصیل، شغل و زندگی این فرد شده پرداخته است.



کتاب"مادر ترزا: جوانی او در اسکوپیه" شامل 35 تصویر و کارت تاریخی است و از سوی انتشارات وایزر در 193 صفحه در آلمان منتشر شده است.