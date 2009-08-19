امیرعباس مرادی گنجی عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حضور در رقابتهای جهانی 2005 بوداپست که در اوج آمادگی بودم و می توانستم صاحب مدال شوم با مصدومیت شدید از ناحیه زانو مواجه شدم و دیگر نتوانستم حضور پر فروغی در ترکیب تیم ملی داشته باشم.

وی گفت: عمل جراحی زانویم در آن سالها موفقیت آمیز نبود و به همین دلیل هر بار که به تشک کشتی بازگشتم نتوانستم مدت زیادی در میادین حضور داشته باشم.

گنجی تصریح کرد: قصد داشتم برای درمان آسیب دیدگی زانوی مصدومم به آلمان سفر کنم و آنجا عمل جراحی را انجام دهم که بدلایل مختلف این امر میسر نشد.

وی تاکید کرد: با مشورتی که بتازگی با چند پزشک متخصص انجام دادم فعلا قصد انجام عمل جراحی را ندارم و می خواهم از روشهای درمانی دیگر مثل فیزیوتراپی، درمان تازه ای را آغاز کنم.

گنجی اظهار داشت: تصمیم گرفته ام تا فعلا پای خود را به تیغ جراحان نسپارم و امیدوارم این بار روش درمانی جدید پاسخ داده و بار دیگر و این بار در وزن 120 کیلوگرم به دنیای کشتی بازگردم.