12 کماندار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی تدارکاتی با حضور تیراندازان برتر زن و مرد و در دو کمان کامپوند و ریکرو تا روز هشتم شهریورماه در سایت تخصصی تیروکمان آزادی تهران برپا می شود.

در این اردو که 12 تیرانداز زن و مرد تحت نظر "پارک" و "لی یومی " به تمرین می پردازند در کمان ریکرو مردان میلاد وزیری، کیوان ریاضی مهر و نادر منوچهری به اردو دعوت شده اند.

در بخش ریکرو زنان نیز زهرا شمس، آرزو حیدری و زهرا دهقان به عنوان نفرات اعزامی معرفی و تا هشتم شهریورماه به تمرین می پردازند.

درکامپوند مردان حمزه نکویی، افشین بکایی و مجید قیدی و در بخش بانوان انسیه حاجی انزهایی، سیده ویدا حلیمیان و لیلا سخایی فر ترکیب آخرین اردونشینان را تشکیل می دهند.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از نهم تا 19 شهریورماه در شهر "اولسان" کره جنوبی برگزار می شود.

تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان هشتم شهریورماه تهران را به مقصد سئول پایتخت کره جنوبی ترک کرده و از راه زمینی از سئول به اولسان سفر خواهد کرد.