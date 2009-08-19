ارتقای اخلاق امدادگری از اولویتهای جمعیت هلال احمر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمود مظفر صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه افزود: سیاست راهبردی جمعیت هلال احمر ارائه آموزشهای لازم با استفاده از برترین امکانات و تجهیزات لازم با پشتوانه اخلاق انسانی و بشردوستانه و پرورش بدنی داوطلبان و تبدیل آنها به افرادی چابک، توانمند و مفید برای خدمت هرچه بهتر به جامعه است.

وی ادامه داد: تلاش شده است تا در کنار آمادگی داوطلبان برای خدمت در حوادث و بلایای طبیعی، زمینه برای آمادگی هرچه بیشتر آنها برای حوادث فرهنگی و اجتماعی نیز فراهم شود.

مظفر ارتقای سطح آمادگی جوانان امدادگر هلال احمر و آموزش در شرایط سخت را از اهداف رقابتهای مهر عنوان کرد و گفت: حضور در آذربایجان غربی موجب افزایش توانایی های موجود جوانان شد زیرا تمرین و یادگیری در شرایط سخت باعث بروز خلاقیت و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای نجات و آسایش مردم در حوادث شده است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه جوانان ایده ها و آینده کشور هستند، گفت: توجه به اوج و رسیدن به بلندی ها از آرزوهای جوانان کشور اسلامی است و مسئولان کشور باید تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت جوانان به کار گیرند.

رحیم قربانی ادامه داد: امروز تمامی موفقیتهای کشور ناشی از اتکا به نیروی های متخصص و نخبه جوانان کشور است که باید در مسیر درست این ظرفیتها را هدایت و استفاده کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی دیگر سخنران این مراسم با ارائه گزارش کامل از روند برگزاری مسابقات گفت: با وجود کمبود امکانات مسابقات در سطح قابل قبولی انجام شد.

قادر مختاری افزود: این مسابقات با حضور 480 نفر از جوانان منتخب از 30 استان کشور در رشته‌ های قرائت و حفظ قرآن کریم، اذان، نهج‌البلاغه، امداد و کمکهای اولیه، چادرزنی و توان‌افزایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: افراد شرکت ‌کننده در شاخه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و آزاد در رشته‌های تحقیق و پژوهش، وبلاگ ‌نویسی، طراحی پوستر به صورت غیرحضوری به مدت چهار روز به رقابت پرداختند.

وی گفت: ارتقای سطح آمادگی امدادی و تخصصی اعضای هلال احمر، ایجاد حفظ مشارکت، شادابی و نشاط، تحقق اهداف بشردوستانه هلال احمر از دیگر اهداف برگزاری این دوره از رقابت مهر بود.

مختاری اظهارداشت: برگزاری محفل انس با قرآن و حدیث، اقامه نماز، دعا، آشنایی با روشهای مقابله با اعتیاد با همکاری انتظامی استان، مسابقات ورزشی شامل فوتبال و طناب‌کشی دوره‌های امدادی از فعالیتهای جنبی این رقابتها بود.

در پایان این رقابت ها در رشته قرائت قرآن سید محمد طاهایی از مازندران، حمزه محمدزاده از خوزستان و سیدمحمدصادق امانی از قم عنوانهای نخست را کسب کردند.

در بخش اذان عمار حاتمی از خوزستان و سجاد علی پور از آذربایجان غربی برتر شدند و در قسمت چادر زنی وحید مردان زاده از گلستان و قیس فضلی از مازندران به مقامهای اول دست یافتند.

در رشته امداد و کمکهای اولیه رقابتهای مهر جوانان جمعیت هلال احمر کشور علیرضا جلالی از فارس، مرتضی حجت انصاری از گیلان، علی پیوندچی از قزوین و مصطفی حجتی از اصفهان مقامهای برتر را از آن خود کردند.

در این رقابتها 500 نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور در 10 رشته و به مدت چهار روز در اردوگاه معلم ارومیه رقابت کردند.