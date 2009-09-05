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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

جان تری از محرومیت چلسی شوکه شده است

جان تری از محرومیت چلسی شوکه شده است

کاپیتان تیم فوتبال چلسی از خبر محرومیت این تیم از حضور در بازار نقل و انتقالات تا سال 2011 شوکه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکر نت، فیفا باشگاه چلسی را به دلیل جذب غیرقانونی "گائل کاکوتا" از تیم لانس در سال 2007 به مدت دو سال از حضور در بازار نقل و انتقال بازیکن محروم کرده است.

جان تری در این خصوص گفت: این یک شوک بزرگ است. من در این باره با مسئولان باشگاه صحبت کردم و آنها گفتند که فرجام خواهی کرده‌اند. پذیرش این امر برایم خیلی دشوار است.

باشگاه چلسی امیدوار است در خصوص پرونده محرومیتش تجدیدنظر شود. رم در سال 2004 به دلیل جذب غیرقانونی فیلیپ مکسس از اوسر به مدت دو سال با محرومیت مواجه شد اما دادگاه عالی ورزش (CAS) با درخواست سران باشگاه ایتالیایی در خصوص کاهش محرومیت موافقت کرد و آن را به یک سال کاهش داد.

کد مطلب 932427

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