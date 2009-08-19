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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

کمک بزرگترین شرکت دفاعی آمریکا به سیستم موشکی صهیونیستها

کمک بزرگترین شرکت دفاعی آمریکا به سیستم موشکی صهیونیستها

بزرگترین شرکت سازنده موشک در آمریکا در صدد توسعه سیستم های موشکی رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت ریتون اعلام کرده  که در حال توسعه سیستم جدید موشکی برای اسرائیل است که در صورت موفقیت می تواند سیستم دفاعی اسرائیل را در اوایل سال 2013 تقویت کرده و سامانه دفاع ضد موشکی در جهان را قوت بخشد.

همچنین این شرکت اعلام کرده که در صورت تقویت و توفیق این سیستم می تواند تنشی که بین روسیه و آمریکا در خصوص استقرارسپر موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی وجود دارد از بین ببرد.

این برنامه قادر است نسخه دیگری از موشکهای "استاندارد 3" زمینی که در حال حاضر موجود هستند را ایجاد کند.

همچنین این برنامه رادار دور بردی را که به عنوان بخشی دیگر از سیستم سپر موشکی آمریکا هم اکنون در اسرائیل و ژاپن مستقر هستند، مورد استفاده قرار خواهد داد.

مقام های شرکت ریتون  بر این باورند که این برنامه می تواند راه حلی دائمی برای تقابل موشکی اسرائیل با ایران فراهم آورد.

کد مطلب 932428

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