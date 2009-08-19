اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد در هفته آینده/ پذیرش حدود 50 هزار نفر

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تعداد 195 هزار و 414 داوطلب مجاز به انتخاب رشته در این آزمون 172 هزار نفر انتخاب رشته کرده اند.

وی گفت: کل ظرفیتهایی که از طرف دانشگاهها برای پذیرش در کنکور ارشد به سازمان سنجش اعلام شده 39 هزار و 581 نفر است که با احتساب ظرفیت ممتازین، استعدادهای درخشان و دبیری پیش بینی می شود میزان پذیرشی که توسط سازمان سنجش اعلام شود بین 40 تا 50 هزار نفر باشد.

معاون سازمان سنجش آموزش درباره پذیرش داوطلبان به روش آموزشی پژوهشی نیز به مهر گفت: از تعداد کل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد بیش از 34 هزار و 500 نفر به روش آموزشی پژوهشی در دانشگاهها مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی اظهار داشت: معدل در این آزمون تاثیر 20 درصدی دارد و 80 درصد مابقی نمره کل علمی شرکت در آزمون است.

خدایی گفت: البته این 20 درصد به صورت تراز شده یعنی بر اساس دانشگاه و وضعیت تحصیلی هر داوطلب محاسبه می شود.