ایرج هوسمی در گفتگو با مهر گفت : ‌سال گذشته 40 هزار تن چای خشک مرغوب در کشور تولید شد ولی این میزان تولید در سال جاری به 27هزار تن خواهد رسید.

وی یکی از علتهای کاهش تولید این محصول را شرایط نامناسب آب و هوایی بیان داشت و گفت :‌ عدم کم توجهی مسئولان و نیز واردات بی رویه چای نامرغوب ولی با برندهای نامی از کشورهای دیگراین صنعت را متضرر کرده است .

رئیس اتحادیه چایکاران شمال با اشاره به اینکه اقتصاد زندگی روزمره 60 هزار خانوار متاثر از تولید چای است، تاکید کرد: باید برای این محصول وقت و انرژی بیشتری گذاشته شود و به جای پرداختن به واردات، برای تولید داخل و چای سنواتی که داخل انبارهای نامناسب نگهداری می‌شود، فکری شود.

وی خاطر نشان کرد : امسال از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود 110 تن برگ سبز چای تولید شده و در صورت بارندگی ممکن است در دور آخر مقداری تولید به این میزان اضافه شود.

وی با یادآوری اینکه از چند ماه پیش استاندار گیلان و معاون وزیر بازرگانی قول‌هایی در رابطه با وارد کردن 40 هزار تن چای خشک ایرانی به سبد غذایی خانوار را داده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون در این زمینه کاری انجام نشده است در حالی که اگر این اقدام با انتخاب چای‌های مرغوب ایرانی انجام شود، تاثیر بسیار مثبتی در تغییر ذائقه و گرایش مردم کشورمان به سمت چای‌های ایرانی دارد.

وی تاکید کرد: در ایام مناسبتی همچون ماه مبارک رمضان و ماه محرم که مصرف چای در کشورمان افزایش می‌یابد، می‌توان با تولید حداقل 4 تا 5 هزار تن چای مطلوب تحول بسیاری در تولید و صنعت چای ایجاد کرد.

هوسمی به وضعیت تولید برگ سبز چای در حال حاضر اشاره کرد و با بیان اینکه در دور سوم، بهره‌برداری برگ سبز چای به دلیل افزایش شدید دما و نداشتن بارندگی متوقف شده و کارخانه‌ها نیز تعطیل هستند، افزود: در حال حاضر به دلیل متوقف شدن بارندگی و افزایش شدید دما خطر بزرگی چایکاران را تهدید می‌کند و متاسفانه سیستم آبیاری نیز در این بخش بسیار ضعیف است و نمی‌توان کار خاصی انجام داد ضمن اینکه در حال حاضر پرداخت نشدن مقداری از خرید برگ سبز چای نیز چایکاران را نگران کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امور چای متولی دلسوز و قوی ندارد، اضافه کرد: چندان اعتقادی به تشکیل سازمان‌ چای از سوی وزارت جهاد کشاورزی نداریم چراکه مشکلات چای از زمان واگذاری امور چای از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی افزایش یافته است.



رهاسازی باغات چای به دلیل عدم صرفه اقتصادی

رئیس اتحادیه چایکاران افزود: بیش از 20 هکتار باغ چای در شهرهای مختلف و در اطراف جاده اصلی رها شده و کشاورز وارد آن نشده است که این نشان می‌دهد باغ صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد، لذا آن را رها کرده است.

هوسمی گفت: در منطقه فومن، رحیم‌آباد، قاسم‌آباد، واجارگاه و املش باغهای 15 تا 20 هکتاری راه شده در کنار جاده به چشم می‌خورد که شاهد مناسبی بر صرفه اقتصادی نبودن چای برای کشاورز است.

83 درصد کشاورزان زیر یک هکتار باغ چای دارند و این نشان می‌دهد که معیشت آنها به باغ وابسته است و بدون محاسبه دستمزد خود و خانواده بر روی آن کار بکنند.