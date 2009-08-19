برنامه های تربیتی و اصلاحی زندانها بر اصل توانمندسازی استوار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری هدف از اعمال مجازات حبس را ارعاب، تنبیه و اصلاح و تربیت مجرم و جبران خسارت وارده به جامعه و افراد دانست و افزود: این اقدامات در نتیجه منجر به بازگشت شرافتمندانه مجرم به جامعه و ایفای وظایف و مسئولیتهای قانونی و شرعی خواهد شد.

معاون زندانهای استان با بیان اینکه بر اساس مبانی اسلام فطرت همه انسانها پاک و خداجوست و ما معتقد به مجرم بالفطره نیستیم به برخورداری کامل زندانیان از حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در زندانها مجرم فقط محکوم به تحمل حبس است و مجازات دیگری چون محرومیت از نور، هوای تازه ، کار، ارتباط با خانواده و ... به او تحمیل نمی شود.

وی تصریح کرد: از دیدگاه رژیم شاهنشاهی و اکثر کشورها هدف از اعمال حبس بیشتر ارعاب است اما دیدگاه اسلامی یک دیدگاه تربیتی است بنابراین زندانهای بسته، اتاقهای انفرادی و محیط های مخوف گذشته به محیطهای انسانی و مناسب کار تربیتی تبدیل شده است.

وی افزود زندانیان در اندرزگاه های مناسب نگهداری و در طول روز از هواخوری استفاده می کنند و علاوه بر آن از ملاقاتهای تلفنی، حضوری، خصوصی و حق تماس مستمر تلفنی با خانواده برخوردار هستند و از امتیاز مرخصی نیز بهره مند هستند.

حجت الاسلام رضایی مهمترین اولویتهای سازمان زندانها را کاهش جمعیت کیفری کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان بیان کرد و زندانها را مهد آموزش و یک محیط فرهنگی برشمرد.

وی آموزشهای عقیدتی، فرهنگی، احکام و تاریخ اسلام و برگزاری نمازهای جماعت را از جمله برنامه های تربیتی زندان برشمرد و گفت: آموزشها و کلاسهای قرآنی در زندانهای استان باعث شده تا بیش از 100 نفر زندانی حافظ یک جزء تا کل قرآن در زندانهای استان داشته باشند.

رضایی با بیان اینکه برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانها بر اصل توانمندسازی استوار است، آموختن مهارت در زمینه های رفتاری، تحصیلی (در تمام سطوح)، فنی و حرفه ای و اشتغال را از این نمونه اقدامات برشمرد.

معاون مدیرکل زندانهای استان خاطرنشان کرد: اشتغال در زندانها با هدف حرفه آموزی، کمک به معاش زندگی زندان، افزایش مسئولیت پذیری زندانی و کاهش نرخ بازگشت مددجویان به زندان انجام می شود و در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان در موسسات کشاورزی، صنعتی و تولیدی داخل و خارج از زندان مشغول به کار هستند.