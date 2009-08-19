52 تن گوشت فاسد در استان مرکزی معدوم شد

دکتر سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی از نظر میزان تولید فرآورده های دامی به خودکفایی رسیده و محصول تولیدی خود را به استانهایی از جمله تهران صادر می کند.

وی تصریح کرد: در این مدت بیش از47 هزار راس دام سبک و سنگین در استان کشتار شده که طی آن بیش از دو هزار تن گوشت بررسی شده و کلیه لاشه هایی که کوچکترین مشکل و یا بیماری در آنها مشاهده شده است را ضبط کرده ایم.

حسینی در رابطه با میزان گوشت معدوم شده در استان خاطرنشان کرد: 25 تن گوشت مرغ و 14 تن گوشت دام و بیش از 13 تن از گوشت دام و طیور در سطح شهر به علت وجود بیماری و یا رعایت نکردن موازین و مقرارات بهداشتی ضبط شده است.

وی اضافه کرد: بازرسان سازمان دامپزشکی استان مرکزی طی 13 هزار و 333 نوبت بازدیدهای کارشناسانه خود 59 متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داند.

حسینی بیان کرد: از ابتدای سال جاری 55 گواهی بهداشتی قرنطینه ای صادراتی به کشورهای ایتالیا، عراق، مالزی، بحرین و ترکیه از استان مرکزی صادر شده و طی سال جاری چهار هزارو 495 گواهی در سیستم یکپارچه قرنطینه دامپزشکی استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در پایان تصریح کرد: 667 هزار و 584 راس بدن دام سبک و سنگین علیه بیماری های انگلی و خارجی سم پاشی شده و این در حالی است که 933 هزار و 486 متر مربع اماکن دامی هم در این رابطه سم پاشی شدند.

