محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر امروز چهارشنبه لیست اعضای کابینه دولت دهم در اختیار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد ، این لیست در روز یکشنبه اول شهریور در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.

کوهکن در ادامه در پاسخ به این سئوال که مدارک لازم برای آشنایی نمایندگان با وزیران پیشنهادی ، شامل چه مواردی خواهد بود، گفت: تا کنون وجه مشترک همه برنامه ها این بوده که وزیران مشخصات ، تحقیقات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء هر چه بیشتر وزارتخانه های مربوطه و به منظور کسب رای اعتماد در اختیار نمایندگان مجلس قرار می داده اند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه زمان ارائه برنامه های وزیران پیشنهادی به نمایندگان مجلس چه هنگامی خواهد بود، گفت: به دلیل اینکه مجلس فرصتی را برای بررسی این موضوع دارد ، برنامه های وزیران پس از معرفی آنان به مجلس ارائه می شود اما اگر مجلس این فرصت را نداشت، طبیعی بود که برنامه های آنان همزمان با معرفی اعضای کابینه صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اساسا وزیران پیشنهادی اصرار دارند که هر چه سریعتر برنامه های آنان به منظور اخذ رای اعتماد در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد لذا علتی برای تاخیر در ارائه برنامه ها وجود ندارد و وزیران پیشنهادی خود دقت لازم را در این خصوص دارند.

به گزارش مهر، در روز اخذ رای اعتماد ، قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه‌های دولت و اخذ رای اعتماد هیئت وزیران ، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‌های جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می‌نمایند با ایان حال هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد.



در شروع بحث در مورد هیات وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیت هیات وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیات وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یکنفر مخالف و یکنفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد.



رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد کرد به سئوالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. در پی اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‌ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود.



در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یکنفر مخالف و یکنفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت، بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می‌گیرد، رئیس جمهور می‌تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور یکجا از آنان دفاع نماید.



پس از آن رای‌گیری به عمل می‌آید و شمارش و اعلام نتیجه آرا پس از رای‌گیری برای همه وزیران صورت خواهد گرفت.



سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه داده خواهد شد.

