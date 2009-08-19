پیشنهاد ایران برای میزبانی جام باشگاه های دوچرخه سواری آسیا

اصغر خالقی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرفصل های برگزاری نشست کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا در اندونزی گفت: در این نشست که یک جلسه مدیریتی بود تنها برخی از اعضاء حضور داشتند، به همین دلیل کلیات جلسه با بررسی شرایط میزبانی کشورها در مسابقات مختلف و تبادل نظر و بحث در خصوص توسعه این رشته در آسیا به پایان رسید.

وی افزود: ما قبلا پیشنهاد خود را برای برگزاری اولین دوره مسابقات جام باشگاه های دوچرخه سواری آسیا به ACC اعلام کرده بودیم اما این مسئله باید در یک نشست رسمی با حضور اعضاء بررسی می شد.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ادامه داد: متاسفانه تنها سه کشور ژاپن، ایران ومالزی در آسیا دارای لیگ رسمی هستند و سایر کشورها از رقابتهای باشگاهی استقبال نمی کنند.

عضو رسمی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد رسمی خود را برای میزبانی اولین دوره این مسابقات در بخش مردان به ACC اعلام کردیم که مسئولین قرار است پیش از برگزاری رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری جهان(مهرماه سال جاری) در سوئیس تکلیف این مسئله را مشخص کنند.

خالقی با اشاره به اینکه یکی از مربیان خارجی مد نظر فدراسیون در این سفر ما را همراهی کرد گفت: "مارکوس" مربی آلمانی الاصل ساکن سوئیس در این سفر تیم ملی را همراهی کرد و وضعیت رکابزنان را بررسی کرد. قرار است این مربی بزودی برنامه های خود را برای مشخص شدن وضعیت همکاری اش با فدراسیون دوچرخه سواری ایران به ما ارائه دهد.

بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در رده بزرگسالان و شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری جوانان آسیا از هفته گذشته در اندونزی آغاز و در حال پیگیری است. اصغر خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان به عنوان نماینده ایران در نشست مدیریتی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا که در حاشیه این رقابتها برگزار شد شرکت کرد.