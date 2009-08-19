به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اکبر میری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس نظرسنجی های جهاد دانشگاهی، استان ایلام به عنوان امن ترین استان کشور شناخته شده است.

وی بیان داشت: از فضای عمومی استان ایلام می توان امن بودن استان را ملموس کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام یکی از استانهایی است که بیشترین مرز مشترک را به کشور عراق دارد، خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای کاری نیروی انتظامی استان حفاظت و حراست از مرزهای کشور است.

میری عنوان کرد: از اولویتهای کاری نیروی انتظامی در مرزهای کشور حفاظت از این مرزها با استفاده از سیستم هوشمند و کنترل کننده تاکتیکی است.

این مسئول با بیان اینکه در سال جاری کشفیات سلاح هشت درصد افزایش یافته است، یادآور شد: استان ایلام به لحاظ مواد مخدر نیز یکی از پاکترین استانهای کشور محسوب می شود.