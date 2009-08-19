موسی پور: "محمد نجار" وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور است

حجت الاسلام محمد حسین موسی پور معاون حقوقی وپارلمانی وزیر کشور در پاسخ یه سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مجلس به مصطفی محمدنجار به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور رای خواهد داد، اظهار داشت: مجلس بنای همکاری و تعامل با دولت را دارد.

وی افزود: گزینه های پیشنهادی برای وزارتخانه ها با توجه به معیارهایی که رئیس جمهور مد نظر داشته و برنامه هایی که وی در هنگام مبارزات و رقابت های انتخاباتی اعلام کرده و بر مبنای اهداف و اقتضائات تعیین شده در دوره 4 ساله آینده انتخاب شده اند.

موسی پور تاکید کرد که ما بسیار امیدواریم که بعد از تبیین برنامه ها، دیدگاه ها و ارائه تجارب و تخصص ها آقای نجار به عنوان وزیر پیشنهادی کشور از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب وزیر دفاع دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی کشور در دولت دهم، اقدام بجایی است و آقای نجار می تواند از عهده مسئولیت وزارت کشور برآید یا خیر، گفت: آقای نجار سابقه یک دوره وزارت 4 ساله موفق را در کارنامه خود دارد.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور در دوران مسئولیتش در وزارت دفاع دستاوردهای مهمی در زمینه های دفاعی، فناوری و علمی داشته است و با توجه به گستردگی حوزه مسئولیت وی در وزارت دفاع و تجارب مفید در حوزه های مختلف فکر می کنم توان مدیریت و اداره وزارتخانه کشور را دارد.