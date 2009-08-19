  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

مسابقات بومی و محلی بانوان در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جشنواره مسابقات بومی و محلی بانوان گلستان در مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این رقابتها که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، هفت تیم از شهرستانهای مختلف استان گلستان شرکت داشتند.

دبیر هیئت ورزشهای روستایی و عشایری گلستان به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این جشنواره در بازیهای بومی و محلی، رامیان، مینودشت و کردکوی مقامهای برتر این مسابقات را کسب کردند.

صفرعلی رایج افزود: در صنایع دستی مرجان حاجی اینچه برون از گمیشان اول، اجکه پژمان از آزادشهر دوم و لیلا برزمینی از رامیان سوم شد.

وی اظهار داشت: در رشته غذاهای سنتی نیز، شهربانو بناییان از مینودشت، زهره سادات مسلمی از کردکوی و فاطمه سامقانی از گرگان اول تا سوم شدند.

108 رشته ورزشی بومی و محلی با 15 هزار ورزشکار در گلستان شناسایی شده است.

کد مطلب 932501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه