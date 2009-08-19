روسیه از عدم کاهش تعداد زائران سفر حج خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، دمیر غیاث الدین نایب رئیس اول هیئت معنوی منطقه اروپایی روسیه گفت: سهمیه روسیه برای سفر حج 20 هزار نفر است و ما خواستار افزایش پنج هزار نفره این سهم شده‌ایم تا تعداد زائران روسی برای زیارت خانه خدا به 25 هزار نفر برسد.

براساس گزارشهایی که پیشتر منتشر شده بود عربستان سعودی به روسیه توصیه کرده است که از اعزام افراد سالخورده ( مسن‌تر از 65 سال)، افرادی که بیماری‌های مزمن دارند، کودکان کمتر از 12 سال و زنان باردار خودداری کند.

غیاث الدین در این رابطه تأکید کرد: این محدودیتهای توصیه شده است. سالخوردگان ما افراد قوی هستند که این امر بیشتر در میان قومیت قفقازی مشاهده می‌شود.

اسلام نظرعلیوف معاون رئیس دفتر شورای حج روسیه پیشتر از ضرورت دریافت گواهی سلامت از سوی زائران روسی برای سفر به عربستان خبر داد.

عربستان سعودی اعلام کرده باید میلیونها زائری که از سراسر دنیا می‌خواهند به این کشور وارد شوند گواهینامه سلامتی داشته باشند که مشخص کند آنها به هیچ بیماری مزمنی مبتلا نیستند. این اقدام بخشی از تلاشهای عربستان برای مبارزه با ویروس H1N1 است.