لغو جلسه این هفته شورای پول و اعتبار/ 6 موضوع در دستور کار جلسه آتی

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر از عدم تشکیل پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود عصر دیروز (سه شنبه) در بانک مرکزی با حضور اعضا برگزار شود، خبرداد و گفت: دلایل عدم تشکیل جلسه شورا مشخص نیست.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه جلسه هفتگی شورا در پی تماس تلفنی دبیرخانه بانک مرکزی لغو شد، تصریح کرد: در این جلسه قرار بود شش موضوع بررسی شود.

وی افزود: قرار بود در این جلسه تصویب اساسنامه بانکهای غیردولتی بررسی شود، به عبارت دیگر قرار بود گزارش بانک مرکزی مبنی بر تصویب اساسنامه بانکهای غیردولتی دی، تات و انصار مطرح شود.

رحمانی نیا اظهارداشت: پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها در خصوص تغییر روش اخذ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه و بررسی جایگاه بانکهای خصوصی در کشور قرار بود در جلسه روز گذشته شورا مطرح شود.

وی بیان کرد: تصمیم‌گیری درمورد تعیین حداقل سرمایه بانکهای غیر برون ‌مرزی در مناطق آزاد و بررسی درخواست بانک سپه برای افزایش سقف تسهیلات خودرو تا میزان 100 میلیون ریال برای کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر مباحث بود.

وی همچنین اظهارداشت: بررسی تقاضای تائید اساسنامه جدید بانک رفاه توسط سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد بود که به دلیل عدم برگزاری جلسه، موارد مذکور در جلسه آتی مطرح خواهد شد.