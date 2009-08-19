لغو جلسه این هفته شورای پول و اعتبار/ 6 موضوع در دستور کار جلسه آتی

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر از عدم تشکیل پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود عصر دیروز (سه شنبه) در بانک مرکزی با حضور اعضا برگزار شود، خبرداد و گفت: دلایل عدم تشکیل جلسه شورا مشخص نیست.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه جلسه هفتگی شورا در پی تماس تلفنی دبیرخانه بانک مرکزی لغو شد، تصریح کرد: در این جلسه قرار بود شش موضوع بررسی شود.
وی افزود: قرار بود در این جلسه تصویب اساسنامه بانکهای غیردولتی بررسی شود، به عبارت دیگر قرار بود گزارش بانک مرکزی مبنی بر تصویب اساسنامه بانکهای غیردولتی دی، تات و انصار مطرح شود.
رحمانی نیا اظهارداشت: پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها در خصوص تغییر روش اخذ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه و بررسی جایگاه بانکهای خصوصی در کشور قرار بود در جلسه روز گذشته شورا مطرح شود.
وی بیان کرد: تصمیمگیری درمورد تعیین حداقل سرمایه بانکهای غیر برون مرزی در مناطق آزاد و بررسی درخواست بانک سپه برای افزایش سقف تسهیلات خودرو تا میزان 100 میلیون ریال برای کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر مباحث بود.
وی همچنین اظهارداشت: بررسی تقاضای تائید اساسنامه جدید بانک رفاه توسط سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد بود که به دلیل عدم برگزاری جلسه، موارد مذکور در جلسه آتی مطرح خواهد شد.
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