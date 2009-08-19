تعطیلی 2 پمپ بنزین با یک طرفه شدن خیابان ولیعصر

کاظم سیفی‌راد در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون از سوی مسئولان شهرداری تهران توضیحی در رابطه با تعطیلی این جایگاه های بنزین داده نشده است، تصریح کرد: در حالی این 2 جایگاه بنزین در تهران به دلیلی یک طرفه شدن خیابان ولیعصر تعطیل شده که جایگزین کردن جایگاه های جدید بنزین در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

وی از ارزش افزوده بالای قیمت زمین در خیابان ولیعصر به عنوان مهمترین معظل برای ایجاد پمپ بنزین یاد کرد و افزود: در حال حاضر هزینه ساخت مشابه هر پمپ بنزین با در نظر گرفتن قیمت زمین و سایر تجهیزات حدود یک میلیارد تومان است.

معاون عملیات شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران ظرفیت جایگاه تقاطع میرداماد- ولی‌عصر 100 هزار لیتر و ظرفیت پمپ بنزین پارک ساعی را 90 هزار لیتر در روز اعلام کرد و یادآور شد: با بسته شدن این دو جایگاه در این منطقه باید شاهد افزایش ترافیک در سه جایگاه دیگر شمال باشیم.

به گفته این مقام مسئول با تعطیلی این پمپ بنزین ولیعصر – میرداماد پنج سکو، 10 تلمبه و 20 نازل جایگاه 25 از مدار سرویس خارج شده که در صورت فعال بودن آن امکان سوخت رسانی روزانه به پنج هزار خودرو وجود داشت.

سیفی‌‌راد با اشاره به مصرف روزانه به طور متوسط 11 میلیون لیتر بنزین در شهر تهران، تاکید کرد: این اقدام‌ در حالی صورت می‌گیرد که شهر تهران هم اکنون تنها 132 جایگاه عرضه بنزین دارد و این بر اساس استانداردها با کمبود حداقل 40 تا 50 جایگاه عرضه بنزین مواجه ایم.

به گفته وی احتمال تعطیلی دو جایگاه بنزین در سه‌راه آذری و همچنین تقاطع خیابانهای ولی‌عصر و مولوی نیزتوسط شهرداری طی هفته های آینده وجود دارد.