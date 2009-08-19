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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان:

دو کلاس به دلیل نداشتن مجوز طرح آسیا ویژن تعطیل شد

دو کلاس به دلیل نداشتن مجوز طرح آسیا ویژن تعطیل شد

بندرعباس – خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان گفت: دو کلاس در استان هرمزگان به دلیل فعالیت کردن با نام طرح آسیاویژن و نداشتن مجوز لازم در این استان تعطیل شد.

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: کلاسهای طرح آسیا ویژن باید با مجوز هیئت فوتبال و پروانه صادر شده از سوی تربیت بدنی باشد در غیر این صورت بر اساس قانون تعطیل خواهند شد و به هیئت تخلفات هیئت فوتبال معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه باشگاه یا شخصی بخواهد در قالب طرح آسیا ویژن فعالیت کند باید با هماهنگی هیئت فوتبال و صدور مجوز و پروانه فعالیت باشد و سازمان تربیت بدنی هم کمکهای مالی در قالب کمک به باشگاه ها و تجهیزات را در حمایت از آنها انجام خواهد داد.

مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان با اشاه به اینکه از سال آینده صدور مجوز فعالیت باشگاه ها جهت برگزاری کلاس در قالب طرح آسیا ویژن از سوی این سازمان انجام خواهد شد، اظهار داشت: 200 کلاس آموزشی طرح آسیا ویژن برای نوجوانان و جوانان در استان حتی روستاها در نظر گرفته شده است که در حال فعالیت هستند.

کد مطلب 932525

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