سجاد مرادی فردا در "المپیا اشتادیون" آلمان می دود

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از روز شنبه 24 مرداد ماه در "المپیا اشتادیون" شهر برلین آلمان و با حضور بیش از دو هزار ورزشکار از 203 کشور آغاز شده است.

دوومیدانی ایران برای حضور در این مسابقات شش سهمیه ورودی کسب کرد اما در نهایت با نظر مربیان و بررسی شرایط ورزشکاران لیلا رجبی در پرتاب وزنه و سجاد مرادی در دوی نیمه استقامت به عنوان نمایندگان کشورمان راهی این رقابتها شدند.

سجاد مرادی نماینده کشورمان در حالی فردا پنجشنبه 29 مرداد ماه در دور مقدماتی دوی 800 متر رقابتهای قهرمانی جهان برلین بر روی پیست این استادیوم می دود که برای سومین بار راهی دیدارهای جهانی شده است.

مرادی در صورت صعود از دور مقدماتی روز جمعه در هفتمین روز مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در مرحله نیمه نهایی شرکت می کند. فینال این رشته روز یکشنبه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.

لیلا رجبی دیگر نماینده کشورمان در مصاف با قهرمانان به نام جهان در ماده پرتاب وزنه نتوانست از دور مقدماتی صعود کند.

دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از 24 مرداد ماه در برلین آغاز و تا اول شهریور ماه پیگیری می شود.