ایجاد نوعی مایع آلی جدید برای گازهای سمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوار ملی پاسفیک شمال غربی وزارت انرژی آمریکا این مایع آلی را با هدف کاهش گازهای مضر ساطع شده از نیروگاههای برق و کارخانجات صنعتی توسعه داده اند.

نوعی ماده آلی به نام "منو اتانول آمین" در ترکیب با آب و در دمای محیط می تواند این دو گاز سمی را با حداقل مصرف انرژی جذب خود کند.

گازهای مضری چون دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد "گازهای اسیدی" نامیده می شوند. این فرایند شستشو و تصفیه جدید می تواند در تصفیه محیطهای آلوده به این گازها نقش مهمی ایفا کند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "متدهای فعلی تنها می توانند دی اکسید کربن را جمع آوری کنند و در این فرایند نیز میزان زیادی انرژی مصرف می شود اما در این متد جدید مصرف انرژی بسیار پایین است و در کنار دی اکسید کربن می توان دی اکسید گوگرد را هم از محیط جمع آوری کرد."