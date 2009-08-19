  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

دوره های عالی آزاد هنر در دانشگاه تهران برگزار می شود

دوره های عالی آزاد هنر در دانشگاه تهران برگزار می شود

دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای ارتقای کیفی فضای هنری کشور دوره های تخصصی در حوزه های هنری مختلف برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های عالی آزاد هنر در محورهایی از جمله ارتباط تصویری، طراحی صنعتی، عکاسی و نقاشی برگزار می شود.

این دوره ها در 13 گرایش در محور ارتباط تصویری، گرایش دوره تکمیلی طراحی صنعتی، دو گرایش عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی از فضاهای شهری در عکاسی و دو گرایش دیوار نگاری شهری و هنر جدید در نقاشی برگزار می شود.

هنرجویان این دوره ها از میان هنرمندان و فارغ التحصیلان مقاطع مختلف هنرهای تجسمی و نیز دانشجویان سالهای آخر هر رشته برگزیده می شوند و علاقمندان برای ثبت نام می توانند به مرکز برگزاری این دوره ها در خیابان ایتالیا مراجعه کنند.

کد مطلب 932540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها