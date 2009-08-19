دوره های عالی آزاد هنر در دانشگاه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های عالی آزاد هنر در محورهایی از جمله ارتباط تصویری، طراحی صنعتی، عکاسی و نقاشی برگزار می شود.

این دوره ها در 13 گرایش در محور ارتباط تصویری، گرایش دوره تکمیلی طراحی صنعتی، دو گرایش عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی از فضاهای شهری در عکاسی و دو گرایش دیوار نگاری شهری و هنر جدید در نقاشی برگزار می شود.

هنرجویان این دوره ها از میان هنرمندان و فارغ التحصیلان مقاطع مختلف هنرهای تجسمی و نیز دانشجویان سالهای آخر هر رشته برگزیده می شوند و علاقمندان برای ثبت نام می توانند به مرکز برگزاری این دوره ها در خیابان ایتالیا مراجعه کنند.