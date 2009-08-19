روز جهانی انساندوستی در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح چهارشنبه در دفتر یونیسف در تهران برگزار شد، بمب گذاری 19 اوت 6 سال پیش در دفتر سازمان ملل در بغداد و کشته شدن 22 نفر به عنوان دلیل نام گذاری این روز معرفی و مباحثی پیرامون مشکلات داخلی کشورها، جنگ و مهمتر از همه تغییرات آب و هوایی به عنوان جدی ترین تهدید کنندگان جان انسانها در سالهای اخیر عنوان شد.

در این نشست هماهنگ کننده دفتر سازمان ملل در تهران فعالیتهای بشر دوستانه را برای کاهش آسیبهای وارده به مردم در نقاط مختلفف جدی عنوان کرد و گفت: در این سالها شاهد خسارات زیادی به انسانها از طریق جنگ، زلزله و سیل و تغییرات آب و هوایی هستیم.

با محاسبه تغییرات آب و هوایی خسارات وارده به کشورها زیاد است ولی تلاش هایی در این زمینه در حال انجام است اگر چه در حوزه های مختلف در 10 سال اخیر 700 نفر از امدادگران جهان جان خود را از دست دادند . هماهنگ کننده دفتر سازمان ملل

سوئیل نارولا به عنوان اولین سخنران تغییرات آب و هوایی را بسیار جدی دانست و افزود: خسارات وارده به کشورها در این خصوص زیاد است ولی تلاشهایی در این زمینه در حال انجام است اگر چه در حوزه های مختلف در 10 سال اخیر 700 نفر از امدادگران جهان جان خود را از دست دادند و البته ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر است چرا که در کمربند زلزله و سیل آسیبهای آب و هوایی است.

همچنین کارلوس زاکالبی از دیگر نمایندگان سازمان ملل گفت: متاسفانه بشر همیشه با بحرانها دست به گریبان است و هیچ گاه نمی توان جهان را بدون این مشکلات تصور کرد بنابراین امروز روز با اهمیتی است و حتما موافق من هستید که هر گاه جانی از کسی گرفته می شود فاجعه ای رخ داده است.

این عضو سازمان ملل به از دست دادن جان همکاران سازمان ملل در فعالیت های بشر دوستانه اشاره کرد و افزود: ما در خاورمیانه در مرکز آسیب های بشر واقع هستیم. افغانستان، پاکستان، عراق و فلسطین به طور جدی با مشکلات مواجه اند و فجایع زیادی در آنجا رخ می دهد و باید مخاصمات مسلحانه و جنگ و آلودگی هوای طبیعی و تغییرات آب و هوایی را به این منطقه اضافه کرد. با این حال باید این روز را جدی گرفت و برای نجات بشر تلاش کرد.

از سوی دیگر نماینده صنوق حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد به افغانستان اشاره کرد که در انجا 4 عضو سازمان ملل متحد در بمب گذاری کشته شدند و گفت: بیاد تلاش های بین المللی و نیروهیا محلی را در این کشور ها ارج نهاد و مهمتر از همه مهمتر آسیب پذیر بودن کودکان و زنان است که در همه شرایط مشکلاتی گریبان گیرشان خواهد بود.

پال هوگس هوف به کودکان به عنوان جدی ترین آسیب دیدگان مشکلات بشری در همه مراحل اشاره کرد و افزود: در تمام درگیری های داخلی و جنگ ها و آسیب های طبیعی و همین طور آب و هوایی کودکان به شدت متاثر هستند و امارهایی در این زمینه وجود دارد که باید به ان اشاره کرد.

این مقام مسئول با تاکید بر نقش کمک های بشر دوستانه اضافه کرد: سالانه به طور متوسط برای 280 شرتایط اضطرای دنیا در 90 کشور واکنش نشان داده ایم که البته 25 درصد این آسیب ها متعلق به سالهای گذشته بوده و اتفاقا 75 درصد این شرایط اضطراری جدید است.

همچنین نماینده صنوق حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد افزود: 25 درصد از مشکلات مربوط به بلایای طبیعی و 30 درصد درگیری های داخلی و 20 درص شیوع بیماری ها و بقیه تغییرات آب و هوایی در جهان بوده است و به نظر می رسد به شدت باید نگران وضعیت آب و هوا در سالهای آینده باشیم.

در نهایت نایب رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی در این نشست به تلاش های جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: فعالیت های ما در جریان جنگ عراق قابل ملاحظه است و برنامه مدونی برای حمایت از آوارگان داشتیم که البته باید از جامعه جهانی پرسید که چگونه می توان بدون دغدغه های سیاسی به مباحث حیات بشر توجه و کمک کرد.

مصطفی محقق با تاکید بر اینکه چگونه می توان از این چالش های پیش روی بشری عبور کرد گفت: این روز را باید گرامی بداریم ولی باید چالش را در سه دسته مورد توجه قرار داد که اول نوع فعالیت ها و هماهنگ سازی و مسئولیت و دامنه اثر بخشی و فعالیت را در برمی گیرد و چالش های بعدی ابعادی سیاسی دارد که نمونه های ان را در پاکستان، افغانسان و فلسطین می بینیم و موضوع سوم چالش های جهانی از جمله تغیرات آب و هوایی است.