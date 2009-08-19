هسته های مرکزی نظام صنفی کشاورزی در 18 استان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، تقی رجبی ظهر چهارشنبه در همایش راه اندازی نظام صنفی کشاورزی مازندران در ساری افزود: برنامه عملیاتی برای اجرای نظام صنفی کشاورزی با همکاری وزارتخانه های دادگستری، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و جهاد کشاورزی تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: هسته های مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور در حال حاضر در 18 استان کشور راه اندازی شده و براساس مصوبه دولت باید اجرایی شود.

مدیرکل تشکلهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در فاز نخست تشکیل نظام صنفی باید هیئتهای موسس تشکیل دهنده نظام صنفی در شهرستانها تشکیل شود، بیان کرد: اجرای صحیح نظام صنفی کشاورزی تحول اساسی را در بخش کشاورزی کشور ایفا خواهد کرد.

رجبی با بیان اینکه هسته های اولیه نظام صنفی کشاورزی در شهرستانهای مازندران باید تا پایان شهریور ماه تشکیل شود، یادآور شد: در برخی مفاد آئین نامه نظام صنفی کشاورزی ایراداتی محتمل بوده که در کمیسیونهای دولت بررسی و تصحیح می شود.

وی با تاکید بر تسریع در اجرایی شدن نظام صنفی کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: 31 هزار شغل در بخش کشاورزی کشور اکنون توسط دولت اجرا می شود که با اجرای دقیق تشکیل نظام صنفی کشاورزی تمامی این امورات توسط این نظام صورت می گیرد.

مدیرکل تشکلهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تشکیل نظام صنفی کشاورزی بسیار اثرگذار خواهد بود، افزود: بخش قابل توجه ای از وظایف دولت با تشکیل این نظام به بخش خصوصی واگذار می شود.

رجبی بیان داشت: سیستم دولتی بروکراتیک گذشته باعث شد تا از اتحادیه ها و تشکلهای بخش کشاورزی به نحو شایسته ای بهره گیری نشود.

به گفته وی، با تشکیل نظام صنفی کشاورزی تمامی خدمات دولتی بخش کشاورزی در سالهای آغازین برنامه پنجم به بخش خصوصی واگذار می شود.

منصور بهرامی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به اینکه 90 درصد تامین غذا و 23 درصد اشتغال کشور توسط بخش کشاورزی صورت می گیرد، گفت: یک چهارم ارزش افزوده استان در این بخش است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برنامه هایی برای تقویت و ایجاد صنوف دارد، گفت: باید تمامی اقدامات و فعالیتهای بخش کشاورزی با مشارکت بخش کشاورزی و نظامهای صنفی اجرایی شود.