منابع طبیعی فعالیت شرکت برداشت کننده معادن را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عبدالرضا گروسی ظهر چهارشنبه در حاشیه توقیف این شرکت به خبرنگاران گفت: با وجود مصوبه استانداری مازندران هرگونه پروانه بهره برداری و یا واگذاری اراضی در محدود محل احداث سد منگل ممنوع است.

وی با بیان اینکه سازمان صنایع و معادن نیز در این خصوص به این سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی به شرط کسب استعلام وهماهنگی با منابع طبیعی ومحیط زیست مجوز داده بود، افزود: این بهره بردار بدون ملاحضات وکسب استعلام وهماهنگی با منابع طبیعی ومحیط زیست به صورت غیرقانونی اقدام به برداشت از معادن این منطقه کرده و البته این سرمایه گذار به دور از چشم ماموران منابع طبیعی یک شبانه روز در منطقه بهره برداری و برداشت کرده بود.

گروسی ادامه داد: در مراجعه ماموران منابع طبیعی برای پلمپ این واحد غیرمجاز، عوامل این بهره بردار با مقاومت و درگیری های شدید لفظی سعی در درگیری و بیرون کردن ماموران منابع طبیعی را داشتند.

وی تاکید کرد: اداره منابع طبیعی آمل به جد در مقابل این بهره بردار و یا عوامل سودجوی دیگری که به این شکل قصد تخریب عرصه های ملی و منابع طبیعی را دارند، ایستادگی می کند.