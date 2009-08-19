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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

در آمل؛

منابع طبیعی فعالیت شرکت برداشت کننده معادن را متوقف کرد

منابع طبیعی فعالیت شرکت برداشت کننده معادن را متوقف کرد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از توقف یک شرکت برداشت کننده شن و ماسه و موادمعدنی در نزدیکی محدوده مصوب شده هیئت دولت برای ساخت سد منگل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عبدالرضا گروسی ظهر چهارشنبه در حاشیه توقیف این شرکت به خبرنگاران گفت: با وجود مصوبه استانداری مازندران هرگونه پروانه بهره برداری و یا واگذاری اراضی در محدود محل احداث سد منگل ممنوع است.

وی با بیان اینکه سازمان صنایع و معادن نیز در این خصوص به این سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی به شرط کسب استعلام وهماهنگی با منابع طبیعی ومحیط زیست مجوز داده بود، افزود: این بهره بردار بدون ملاحضات وکسب استعلام وهماهنگی با منابع طبیعی ومحیط زیست به صورت غیرقانونی اقدام به برداشت از معادن این منطقه کرده و البته این سرمایه گذار به دور از چشم ماموران منابع طبیعی یک شبانه روز در منطقه بهره برداری و برداشت کرده بود.

گروسی ادامه داد: در مراجعه ماموران منابع طبیعی برای پلمپ این واحد غیرمجاز، عوامل این بهره بردار با مقاومت و درگیری های شدید لفظی سعی در درگیری و بیرون کردن ماموران منابع طبیعی را داشتند.

وی تاکید کرد: اداره منابع طبیعی آمل به جد در مقابل این بهره بردار و یا عوامل سودجوی دیگری که به این شکل قصد تخریب عرصه های ملی و منابع طبیعی را دارند، ایستادگی می کند.

کد مطلب 932579

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