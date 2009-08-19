خواجه نصیر؛ 12 رئیس در 79 سال/ مقایسه ثبات مدیریت در 13 دانشگاه ایران و دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، هسته اولیه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ای است به نام دانشکده مخابرات که در سال 1307 هجری در محل فعلی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تاسیس شد و در سال 1318 هجری اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی ابتدا در سال 1359 در پی تصویب ستاد انقلاب فرهنگی از ادغام 9 مرکز آموزش عالی و با عنوان مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی بنیاد نهاده شد و سپس در سال 1362 نام آن به دانشگاه فنی و مهندسی و در سال 1367 به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تغییر یافت.

اسامی روسای دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی:

1- دکتر رضا مکنون

دکتر علیرضا مکنون از سال 1359 تا 1361 به مدت دو سال ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را بر عهده داشت.

2- دکتر محسن تهرانی زاده

دکتر محسن تهرانی زاده از 1360 تا 1361 به مدت یکسال ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را بر عهده داشت.

3- دکتر سید محمد تقی بطحایی

دکتر سید محمد تقی بطحایی از سال 1361 تا 1365 به مدت چهار سال ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را برعهده داشت.

4- دکتر محمد اردبیلی

دکتر محمد اردبیلی تنها یکسال ریاست دانشگاه خواجه نصیر را بر عهده داشت. وی از 1365 تا 1366 رئیس این دانشگاه بود.

5- دکتر محمد حسین حامدی

دکتر محمد حسین حامدی از سال 1366 تا 1370 به مدت چهار سال ریاست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را برعهده داشت.

6- دکتر میر مهدی سید اصفهانی

دکتر میر مهدی سید اصفهانی تنها یک سال ریاست دانشگاه خواجه نصیر را بر عهده داشت. وی از 1370 تا 1371 رئیس این دانشگاه بود.

7- دکتر عباسعلی تسنیمی

دکتر عباسعلی تسنیمی از 1371 تا 1372 به مدت یکسال ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را بر عهده داشت.

8- دکتر محمد اردبیلی

دکتر محمد اردبیلی از 1372 تا 1376 به مدت چهار سال ریاست دانشگاه خواجه نصیر را بر عهده داشت.

9- دکتر رضا امراللهی

دکتر رضا امراللهی 1376 تا 1379 به مدت سه سال رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بود.

10- دکتر سید عبدالله میر طاهری

دکتر سید عبدالله میر طاهری از 1380 تا 1382 به مدت دو سال ریاست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را بر عهده داشت.

11- دکتر علی خاکی صدیق

دکتر علی خاکی صدیق از سال 1382 تا 1386 به مدت چهار سال ریاست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را بر عهده داشت.

12- دکتر سید محمد تقی بطحایی

دکتر سید محمد تقی بطحایی از 86 تا کنون رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بود.

در زیر جدولی از 9 دانشگاه برتر دنیا منتشر می شود که نشان می دهد این دانشگاهها با قدمتی بسیار طولانی تر نسبت به اولین دانشگاه کشورمان دارای تعداد روسای کمتر و ثبات مدیریتی بسیار بالاتری هستند. در آخرین ردیف این جدول نیز وضعیت دانشگاه تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی آمده است.

عنوان دانشگاه سالهای فعالیت تعداد رؤسا استانفورد 124 سال 11 رئیس هاروارد 373 سال 28 رئیس MIT 148 سال 18 رئیس کورنل 144 سال 12 رئیس امپریال لندن 102 سال 14 رئیس میشیگان 192 سال 19 رئیس فلوریدا 158 سال 15 رئیس مینه سوتا 158 سال 14 رئیس آلبرتا 101 سال 13 رئیس تهران 75 سال 31 رئیس صنعتی شریف 44 سال 13 رئیس امیرکبیر 53 سال 21 رئیس خواجه نصیر 79 سال 12 رئیس

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در این سلسله گزارشها به بررسی دانشگاه های ایران و جایگاه لغزان مدیرانشان می پردازد.