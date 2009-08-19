اهدای لوح تقدیر "مدیریت عالمانه و ولایتمدار" به وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این لوح که در مراسم تقدیر از حامیان ولایت حوزه سلامت در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به دکتر لنکرانی اهدا شد، آمده است: «ثبات و آرامش ایران اسلامی مرهون تلاش دولتمردان ولایتمداری است که با نگاهی عالمانه و با هدف ادای تکلیف برای رشدجامعه اسلامیمان، خدمات جاودانه‌ای از خود به جای گذاشته‌اند.»

در بخش دیگری از این تقدیرنامه آمده است: "مدیریت عالمانه و ولایتمدار جنابعالی در حوادث پس از انتخابات برای حفظ نظام سلامت مایه مباهات است. ما همکاران امیدواریم توانسته باشیم در جوار آن برادر بزرگوار به تکلیف شرعی خود، به عنوان پیرو ولی فقیه عمل کنیم و برخود واجب می‌دانیم از توجهات و تلاشهای خستگی‌ ناپذیر جنابعالی در ایام پس از انتخابات قدردانی کنیم و برایتان توفیق تحقق عملی ولایتمداری را از حضرت حق خواستاریم."

بنابراین گزارش، طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت، معاونین و مدیران این وزارتخانه و نیز جمعی از نیروهای بسیجی، حراست و کارکنان اورژانس تهران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با اهدا لوح به نمایندگان عوامل امدادی و درمانی و امنیتی حوزه سلامت در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از خدمات ارزنده آنها تقدیر شد.