برنامه ریزی جامع برای اعتلای فرهنگ نماز و زکات در کشور باید انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی ظهر چهارشنبه در جمع مبلغان زنجان با بیان اینکه از نماز و زکات به عنوان سرمایه عظیم قرآنی نباید غفلت شود، افزود: نهادینه تر کردن فرهنگ "نماز، زکات و مهدویت" در جامعه امری ضروری است و توجه بیش از پیش به فریضه نماز و پرداختن به زکات در جامعه، آثار و نتایج بسیار مثبت و سازنده ای دارد که بر هیچکس پوشیده نیست.

حجت الاسام واعظی با اشاره به فعالیت مبلغان در ماه های مختلف سال از آنان خواست در ارائه برنامه های تبلیغی خود با دقت و کار کارشناسی عمل کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه تبلیغات، یکی از محورهای اساسی اسلام به شمار می آید، گفت: با توجه به اینکه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی یکی از اولویتهای کاری پیامبر اسلام بوده و قرآن نیز بر محوریت اینگونه فعالیتها تاکید داشته است، مبلغان محور اساسی حرکات دینی و تبلیغی در جامعه به شمار می آیند.

حجت الاسلام علی دشتکی افزود: جایگاه والای مبلغان، همان جایگاهی است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن برای ائمه معصومین و انبیا قائل شده است.

وی ادامه داد: باید در سطح جامعه آگاهی های اجتماعی، دینی، تاریخی و سیاسی ارتقا یابد تا شبهه افکنی های موجود از بین رود.

حجت الاسلام دشتکی با تاکید براینکه باید آسیبهایی که امروزه به صورت جدی حوزه تبلیغات دینی و فرهنگی را تهدید می کند، شناسایی کرد، افزود: با وجود داشتن محتوای قرآنی که یک نوع محتوای انسان ساز است، می توانیم فعالیتهای فرهنگی را در سطح جامعه گسترش دهیم.

حجت الاسلام دشتکی عوامل موفقیت مبلغان را در امر آموزش مسائل دینی و فرهنگی به افراد، داشتن برخوردی دوستانه همراه با عطوفت دانست و گفت: داشتن عدل و بخشش در هنگام بروز خطاها، قاطعیت در دفاع از مسائل دینی، مشورت کردن با مخاطبین و اهمیت دادن به نظرات افراد می تواند ما را در انجام بهتر فعالیتهای فرهنگی در سطح جامعه کمک کند.

وی با اشاره به اینکه محوریت قرآن در مساجد و منازل باید یکی از اولویتهای کاری مبلغان باشد، بیان داشت: افراد جامعه باید با کلیه فقیه هایی که با هدف ترویج اسلام فعالیت می کند، آشنا شوند تا شبهاتی که جبهه نو به افراد القا می کند، از بین رود.

در پایان از مبلغان نمونه استان تجلیل به عمل آمد.