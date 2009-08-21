جایزه ربع قرن کتاب دفاع مقدس را بدون کمک ارشاد برگزار می کنیم

دبیر اجرایی جایزه ربع قرن کتاب دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره سهم این وزارتخانه در برگزاری جشنواره مذکور گفت: بنده به عنوان کسی که از ابتدا به عنوان دبیری که با هماهنگی خود وزارت ارشاد مسئولیت جشنواره را بر عهده داشته‌ام از اظهارات ایشان بسیار تعجب کردم.

حسین نصرالله زنجانی افزود: در واقع بنده احساس کردم که ایشان یا تا به حال به خودشان زحمت نداده‌اند که متن تفاهمنامه را بخوانند یا احتمالاً چند نفر دیگر که در وزارت ارشاد تصمیمگیرنده هستند به ایشان مشاوره داده‌اند که در هر دو صورت نتیجه استنتاج شده اشتباه است.

مدیر بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با تاکید بر لزوم تنویر افکار عمومی درباره شیوه برگزاری جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس اضافه کرد: بنده فردا شنبه متن کامل تفاهمنامه را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد تا مشخص شود چه دستگاهی مسئول برگزاری آن است.

عطای این کمک مالی مختصر را به لقای فرهنگ دفاع مقدس می‌بخشیم

زنجانی با اشاره به این بخش از سخنان پرویز که "وزارت ارشاد کمک مالی مختصری به جشنواره خواهد کرد" گفت: ما عطای این کمک مالی مختصر را به لقای فرهنگ دفاع مقدس می‌بخشیم .



دبیر اجرایی جایزه ربع قرن کتاب دفاع مقدس با یادآوری برخی بندهای این قرارداد افزود: بر اساس بند یک تفاهمنامه مذکور که در اردیبهشت 86 به امضای وزیر ارشاد و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس رسید طرفین متعهد می‌شوند که "جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس را به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" برپا کنند.

وی اضافه کرد: بند دوم نحوه تعیین شورای سیاستگذاری و اعضای آن را مشخص کرده که بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و سازمان صدا و سیما از جمله آنهاست و این شورا تا کنون دو بار تشکیل جلسه داده است. مگر شورای سیاستگذاری یک جشنواره برای مشخص کردن اصول و اهداف آن چند بار باید تشکیل جلسه دهد که دوستان می‌گویند تصمیمگیریهای شورا مبهم بوده است.

زنجانی با اشاره به سهم 50 درصدی وزارت ارشاد در تامین بودجه مربوط به جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس گفت: ما 24 جلسه مشترک با نمایندگان ارشاد برگزار کرده‌ایم و 10 بار هم با خود وزارتخانه مکاتبه کرده‌ایم در حالی که آنها حتی یکبار هم با ما نامه‌نگاری نکردند. به هر حال برآوردهای بودجه‌ای جشنواره بر اساس مواردی بوده که نمایندگان ارشاد آن را تائید کرده‌اند.

مدیر بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با طرح پرسشی از محسن پرویز ادامه داد: از ایشان می‌پرسم که مگر علی شجاعی صائین و محمود سالاری نمایندگان شما در جشنواره نبودند که نظرات آنها را رد کردید؟ متاسفانه این وزارتخانه نه تنها سهم خود را پرداخت نکرده بلکه وقتی بحثها به داوری آثار رسید آقای پرویز اعلام کردند که موارد مورد توافق را قبول ندارند و نظرات نمایندگانشان را در این جشنواره نپذیرفتند.

وی گفت: با این حال ما تا جایی که ممکن بود سعی کردیم نظر وزارت ارشاد را در آن خصوص هم تامین کنیم بلکه همکاری این وزارتخانه با جشنواره ادامه یابد.



امیدوارم فرهنگ در اختیار انسانهایی با ظرفیتهای بالا قرار گیرد

زنجانی در پایان با آرزوی توفیق برای معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: ما با استفاده از همه توانمان سعی می‌کنیم جشنواره‌ای متفاوت برگزار کنیم و همانگونه که در 8 سال دفاع مقدس نشان داده‌ایم که می‌افتیم اما اهل بلند شدن از خاک هستیم این بار هم بلند می‌شویم و نیازی به کمک مالی مختصر دوستان نداریم. من فقط امیدوارم فرهنگ این کشور در آینده در اختیار انسانهایی با ظرفیتهای بالا قرار گیرد.

اخیراً محسن پرویز در مصاحبه با یک سایت خبری، از "ارائه کمک مالی مختصر توسط وزارت ارشاد به جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس" خبر داده و گفته بود: بدون‌ اینکه مسوولیتی در برگزاری این جشنواره بر عهده وزارتخانه باشد و صرفاً برای اینکه زحمات مسوولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در برگزاری آن دچار نقصان نشود مختصری کمک مالی به این جشنواره اختصاص می‌دهیم.

وی در عین حال یادآور شده بود: معاونت فرهنگی وزارت ارشاد سهم خود را از برنامه‌ها و فعالیتهای بزرگداشت ربع قرن دفاع مقدس دارد که به ‌زودی درباره کم و کیف آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پرویز همچنین درباره برگزیده نشدن کتابهایی در بخشهای مختلف این جشنواره از سوی هیئت ‌داوران گفته بود: هر کتابی که به عنوان کتاب برگزیده اعلام شود تعداد زیادی از نویسندگان ارزشمند آن حوزه را آزرده می‌کند و این در حالی است که همه می‌دانیم در این حوزه کتاب خوب به مقدار زیادی تولید شده و جایزه دادن به یک اثر بدون توجه به دیگر آثار ارزشمند موجب دلخوری دیگران خواهد شد. ما از روز اول در نظر داشتیم از همه کسانی که در این مدت آثار ارزشمند خلق کرده‌اند، تقدیر کنیم نه از یک کتاب خاص.