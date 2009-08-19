11 هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شمس الدین درویش پور ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افزود: با توجه به اهمیت توجه به مددجویان بهزیستی و تامین مسکن آنان، سازمان بهزیستی کشور اقدام به تاسیس ستاد مسکن در معاونت مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا بیش از 12 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش واگذار شده است.

وی تامین مسکن و اشتغال مددجویان را از اولویتهای مهم این قشر عنوان کرد و افزود: با کمک دولت و بنگاه‌های زودبازده به منظور تامین اشتغال و کار مددجویان و نیازمندان، بیش از 63 هزار فرصت شغلی برای خانواده‌ها و مددجویان نیازمند و تحت پوشش بهزیستی در کشور فراهم شده است.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مشارکتهای مردمی نقش مهمی در تمام حاکمیتها و نظامها دارد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 127 میلیارد تومان از محل مشارکتهای مردمی در کشور جمع ‌آوری شد که پیش ‌بینی می‌شود این میزان امسال افزایش چشمگیری یابد.

وی با بیان اینکه قبل از سال 84، بیش از 134 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار داشتند، اظهار داشت: در حال حاضر 174 هزار خانواده و مددجویان در کشور تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند.

درویش پور اعتبار سازمان بهزیستی کشور را قبل از سال 84، 150 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در چهار سال گذشته اعتبار سازمان بهزیستی کشور با چهار برابر رشد، از 150 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مستمری و حقوق ماهیانه توانجویان تحت پوشش این سازمان نیز افزایش داشته است، افزود: سرانه مستمری هر مددجو از هفت هزار تومان به 32 هزار تومان افزایش یافته است.

در پایان مراسم از خدمات کاظم صالحی مدیرکل سابق بهزیستی قدردانی و طی حکمی علی‌ روشنایی به عنوان مدیرکل جدید سازمان بهزیستی استان مرکزی منصوب شد.