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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

پیروزی پرگل تیم فوتبال زیر 17 سال برابر صبا در پایان اردوی تهران

پیروزی پرگل تیم فوتبال زیر 17 سال برابر صبا در پایان اردوی تهران

تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در روز پایانی اردوی آماده سازی اش در تهران برابر تیم فوتبال امید صبا به پیروزی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در روز پایانی اردوی 5 روزه خود در تهران، صبح امروز(چهارشنبه) برابر تیم امید صبا به پیروزی 9 بر صفر دست یافت.

در این دیدار که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، کاوه رضایی(49، 65 و 69)، میلاد غریبی(16 و 27)، یاسر کرمی(19 و 42)، رضا قیالی(7) و بهمن مالکی(59) گل‌های شاگردان علی دوستی را به ثمر رساند.

تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان روز دوشنبه در نخستین دیدارش تدارکاتی اش در این اردو برابر تیم بزرگسالان فجرسپاه با نتیجه 2 بر یک شکست خورده بود.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان سال 2009 - نیجریه آماده می کنند. این تیم در آن رقابت‌ها که از دوم تا 24 آبان ماه در نیجریه برگزار می شود در گروه C با تیم‌های گامبیا، کلمبیا و هلند همگروه است.

کد مطلب 932669

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