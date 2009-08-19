تدوین سند آسیبهای اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی‌اکبر شعبانی‌فرد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید بهزیستی استان مرکزی افزود: در این راستا جامعه‌ شناسی باید به گونه ‌ای در جامعه اجرا شود که از بروز آسیب ‌های اجتماعی در جامعه جلوگیری شود.

وی همچنین تلاش به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید را از راهکارهای اولویت ‌دار بهزیستی عنوان کرد و گفت: در این راستا برنامه‌هایی مانند اورژانس اجتماعی سیار، خط 123 و پایگاه اجتماعی و خانه سلامت دختران فراری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در صورت کنترل نشدن بحران‌های لحظه‌ ای در جامعه، امنیت جامعه به خطر می‌افتد، اظهار داشت: مدیریت آسیبهای اجتماعی به صورت کاربردی و استفاده از توان بخش خصوصی در پیگیری چالشهای جامعه، کمک شایانی به بهزیستی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه از طریق مشاوره و آموزش مهارت زندگی از دیگر راهکارها و اقدامات بهزیستی است.

شعبانی فرد تلاش در جهت محرومیت زدایی، افزایش و جذب مشارکتهای مردمی، خدمت رسانی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران از اهم وظایف این سازمان حمایتی خواند و گفت: توجه به معضل اعتیاد و تقویت برنامه های پیشگیرانه گامی مهم در جهت ریشه کن شدن این بلای خانمان سوز است.

وی تلاش به منظور اجرای قانون سه درصد حق کار معلولان از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را امری لازم خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه برنامه چهارم توسعه از گسترش فعالیت و برنامه‌های دولت جلوگیری می‌کند باید در زمینه جذب افراد معلول از مشارکت‌های مردمی استفاده شود.

مدیرکل جدید بهزیستی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: استفاده از بخش غیر دولتی و استقرار برنامه های فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش آسیب های جامعه از اهم برنامه های آتی این سازمان است.

علی روشنایی افزود: توجه ویژه به افراد نیازمند، اهتمام به مسائل و برنامه های بهزیستی، تولید در زمینه ارتقا و پیشرفت سازمان، بهره گیری و استفاده از منابع در جهت رشد و شکوفایی کارکنان، ایجاد بهداشت روانی برای کارکنان و توانمندی و ایجاد حس خودباوری از دیگر برنامه های این سازمان است.

در این مراسم معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با اهدای لوح سپاس از زحمات صالحی تقدیر و روشنایی را به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی مرکزی معرفی کرد.