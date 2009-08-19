به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی آراء خود را در خصوص حوادث دیدار استقلال و سپاهان اعلام کرد که بر این اساس باشگاه استقلال به دلیل تاخیر 2 دقیقه و 30 ثانیه ای در نیمه دوم به پرداخت 750 هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین بنابر اعلام کمیته انضباطی پس از به ثمر رسیدن گل تیم استقلال، بهزاد غلامپور وارد زمین مسابقه شد که این حرکت تخلف بوده و وی به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی در خصوص رسیدگی به پرونده دیدار استقلال و سپاهان، امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان و سید مهدی رحمتی دروازبان این تیم به دفعات و به ترتیب اعتراضاتی به داور و بی احترامی به مسئولان مسابقه صورت گرفت که بر این اساس امیرقلعه نویی به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی و سید مهدی رحمتی نیز با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



مدیرعامل باشگاه ابومسلم خراسان در کمیته انضباطی

به منظور رسیدگی به مشکلات مالی امیر اظهری مبنی برمطالبات خود از باشگاه ابومسلم خراسان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز شنبه 28 شهریور با حضور حسین قاسمی مدیرعامل این باشگاه تشکیل جلسه می دهد.



احضار اولیایی به کمیته انضباطی

بنابرشکایت کمیته داوران فدراسیون از کاظم اولیایی به علت انجام مصاحبه با ادعای بیان اتهاماتی نسبت به داورمسابقه پاس و استیل آذین، کمیته انضباطی روز یکشنبه 26 شهریورماه با حضور این مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد.