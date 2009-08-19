تعداد مبتلایان به آنفلوانزای A در کشور به 238 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش آمار حاکی از توقف شتاب ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، 52 درصد از مبتلایان به این ویروس از سفر حج به کشور بازگشته اند، 30 درصد از مبتلایان نیز مسافرانی بوده اند که از دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی جنوب شرقی به ایران سفر کرده اند و 18 درصد مبتلایان هم داخلی بوده اند.

وزارت بهداشت با توصیه مجدد به هموطنان از آنان خواسته است که از سفرهای غیر ضروری به سایر کشورها به ویژه کشورهایی که بیماری در آنجا شیوع گسترده دارد، خودداری کنند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از هموطنان خواسته شده که در صورت ابتلا به این بیماری از رفتن به مراسم و حضور در اجتماعات خودداری کنند.