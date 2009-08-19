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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۹

تحولات افغانستان/

21 کشته در حملات طالبان / درخواست مون از افغانها برای شرکت در انتخابات

21 کشته در حملات طالبان / درخواست مون از افغانها برای شرکت در انتخابات

درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای مشارکت مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری، حمله افراد مسلح به بانکی در کابل و کشته و زخمی شدن 71 نفر در حملات 24 ساعت گذشته طالبان از جمله تحولات مهم افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه خواستار مشارکت مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی در روز 20 آگوست (29 مرداد) شد.

همچنین منابع خبری آگاه اعلام کردند که پس از ساعتها درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان در داخل یک بانک در مرکز پایتخت این کشور، سه فرد مسلح کشته شدند.

خبر دیگر اینکه در کمتر از یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، طی 24 ساعت گذشته در حملات طالبان در پایتخت افغانستان، 21 نفر کشته و بیش از 50 فرد دیگر زخمی شدند. 
کد مطلب 932720

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