عواقب خطرناک به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل و تسلیم در برابر فشار آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، جنبش حماس به کشورهای عربی درباره پیامدهای تسلیم در برابر فشارهای آمریکا برای عادی کردن روابط با رژیم اسرائیل در برابر تعلیق شهرک سازی در مناطق فلسطینی نشوند.



"سامی ابوزهری" در اظهاراتی مطبوعاتی خاطر نشان کرد : همراهی با این خواسته آمریکا، مقدمه خطرناکی برای فروپاشی کامل نظام سیاسی عربی خواهد بود.



ابوزهری از کشورهای عربی خواست با عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل در برابر وعده های غیر قابل اطمینان این رژیم به تعلیق شهرک سازی مخالفت کنند.



وی تاکید کرد : اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و تلاش وی برای فشار بر دولتهای عربی برای عادی سازی روابط با اشغالگران در برابر اشاره های اسرائیل به تعلیق شهرک سازی تاکید می کند که هیچ تغییری در سیاستهای آمریکا در قبال خاورمیانه رخ نخواهد داد.



سخنگوی حماس خاطر نشان کرد : این موضعگیری نشان می دهد که اوباما همچنان دنباله رو سیاستهای قدیمی آمریکا و خطرناک تر از آن، این است که وی بر کشورهای عربی در برابر وعده های پوچ و بی محتوا فشار وارد می کند.



ابوزهری از نخبگان جهان عرب خواست به مسئولیت خود در قبال آنچه مسئله فلسطین را تهدید می کند، عمل کنند.



خاطرنشان می شود که برخی رسانه های رژیم صهیونیستی اخیرا از موافقت مقامهای رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس به عنوان یک ژست سیاسی در برابر آمریکا خبر دادند.