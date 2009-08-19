9 هزار تقاضای نقل و انتقال به آموزش و پرورش خراسان رضوی ارائه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین پیشنماز عصر چهارشنبه در گردهمایی معاونین و کارشناسان حوزه معاونت آموزش و نوآوری افزود: تاکنون با سه هزار مورد از این تقاضاها موافقت شده است.

معاون پژوهش و برنامه ‌ریزی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: بر اساس نیاز و عدم نیاز مناطق تنها باید با 500 تا 600 مورد از این تقاضاها موافقت می ‌شد.

پیشنماز افزود: یکی دیگر از اهداف ما ایجاد انگیزه و تسهیلات برای معلمان است و این رویکرد منجر به افزایش موافقت با تقاضاهای نقل و انتقال شد.

وی گفت: امیدواریم بحث کمبود نیرو، امسال مشکلزا نباشد و با به کارگیری نیروهای بازنشسته بتوانیم مشکل مناطق محروم را حل کنیم.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر لزوم استفاده از فضاهای موجود و منابع انسانی و مادی برای افزایش یادگیری و جلوگیری از هرز منابع تاکید کرد و گفت: اگر بر اثر یادگیری تغییرات پایدار یا نسبتا پایدار در رفتار دانش ‌آموز حاصل نشود کار بی موردی انجام داده ‌ایم.

پیشنماز سنجش و مصرف عاقلانه منابع را تعریف اصلی ساماندهی دانست و افزود: عدم توجه به ساماندهی یعنی این که منابع را نامحدود فرض کرده و هر موقع به هر میزان که خواستیم از منابع دولت خرج کنیم.

وی با بیان این که اگر آموزش و پرورش در کنار مدیریتهای آموزشگاهی قرار بگیرد خیلی از مشکلات حل می‌شود، تصریح کرد: اگر مدیران در مقابل ما باشند و خودسرانه نیرو بگیرند یا ما نیرو به قدر کافی در اختیار آنها نگذاریم به نتیجه نخواهیم رسید.