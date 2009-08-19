احیای کرامت انسانی محورحرکت لاریجانی/ ضرورت ایجاد سازمان نظارت

حجت الاسلام احمد سالک درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر ریاست دستگاه قضایی کشور ،اظهار داشت: بدلیل وجود بستر ارزشی که در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی جوان و نمونه در بین نظامهای دیکتاتوری، حزبی و پادشاهی موروثی دنیا است، نیروهایی براساس ارزشهایی رشد کرده واستعدادهای خود را در عرصه های گوناگون به نمایش می گذارند، ضمن اینکه تغییر وتحول مسئولان نظام در رده های مختلف نشان دهنده رشد وبلوغ اجتماعی کشور است.



معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به دوره های مختلف در قوه قضاییه، عنوان کرد: آیت الله یزدی در قوه قضاییه بخشی از بستر های اجرای عدالت و اجرای قانون را برای مسئولان قضایی فراهم نمود که در زمان حکومت آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه بسترسازی بهتری برای اجرای عدالت در بخشهای فنی،قضایی واجرایی صورت گرفت و براین اساس آیت الله لاریجانی وارث زحمات 3 دهه انقلاب در قوه قضاییه است.



وی با اشاره به سخنان آیت الله لاریجانی در روز معارفه مبنی بر اینکه "هیچکس نباید جرئت کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند وحقوق شهروندی را ضایع نماید وچنین کسانی باید بدانند که دیریا زود به محکمه عدل فراخوانده می شوند ومن در این ماموریت مهم به احدی رحم نخواهم کرد" ، یادآورشد: بیانات آیت الله لاریجانی در روز معارفه در راستای احیای کرامت انسانی ، رعایت حقوق شهروندی ومقابله با عناصری که در جهت گسترش فساد در قوه قضاییه هستند، بسیار امیدوارکننده بود.



این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزتصریح کرد: یکی از وظایف آیت الله لاریجانی شناسایی وبرخورد قاطع با عناصری است که در قالب شبکه هایی برای گسترش فساد (رشوه- پارتی بازی- باندبازی) در دستگاه قضایی کشورنفوذ کرده اند و حقوق حقه مردم را ازبین می برند.



وی خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم با توجه به بیاناتی که آیت الله لاریجانی در مراسم معارفه ایراد کرده اند، وی در راستای اجرای عدالت اجتماعی بطور کامل در جامعه و برطرف کردن موانع آن در کشورحرکت خواهد کرد.



عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با تاکید براینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی استقلال لازم را دارد، متذکرشد: آیت الله لاریجانی بی تردید بایستی ایجاد سازمان نظارت وبازرسی به روز را در قوه قضاییه در اولویت کارهای خود قرار دهد تا بدین وسیله شاهد اعمال خودسرانه برخی افراد در جامعه نباشیم.



وی با اظهارامیدواری از اینکه در آینده قوه قضاییه واحکام شعب آن در سطح داخلی وخارجی موجب عزتمندی نظام خواهد شد، اظهارداشت: از آیت الله لاریجانی انتظار داریم که در دفاع از حقوق بین المللی جمهوری اسلامی با دشمنان انقلاب که حقوق حقه کشورمان را پایمال می کنند برخورد قاطع وقانونی در جهت اجرای عدالت داشته باشد.



سالک درپایان ضمن آرزوی توفیق برای آیت الله لاریجانی درقوه قضاییه، عنوان کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر داخل کشور باید در سطح جهانی هم بعنوان یک قوه قضایی عادلانه شناخته شود.