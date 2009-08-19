  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۵۸

در هیئت رئیسه فوتسال مطرح شد؛

سازمان لیگ حرفه‌ای فوتسال ثبت شرکتها می شود/ پیگیری حق پخش تلویزیونی

سازمان لیگ حرفه‌ای فوتسال ثبت شرکتها می شود/ پیگیری حق پخش تلویزیونی

در نشست اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ حرفه ای فوتسال با مسئولان فدراسیون، ثبت اساسنامه این سازمان در اداره ثبت شرکتها مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز چهارشنبه با حضور علی کفاشیان و محمد مهدی نبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ، عباس ترابیان و مهدی خراطی رئیس و دبیرکمیته فوتسال و منصوری ، نجاریان ، ابرقویی نژاد و واحدی اعضای هیئت رئیسه لیگ فوتسال برگزار شد اعضا پس از گزارش عملکرد سازمان لیگ توسط عباس ترابیان در خصوص برنامه ها و فعالیت های لیگ فوتسال به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دراین نشست مقرر شد با توجه به ماده 9 اساسنامه سازمان لیگ حرفه ای فوتسال هرچه سریعتر نسبت به ثبت قانونی این سازمان در اداره ثبت شرکت ها اقدام شود.

همچنین از آنجا که منابع مالی در ورزش فوتسال کاملا مشخص شده و کسب منابع جدید نیازمند پیگیری همه جانبه است از همین رو مقرر شد هیئت رئیسه سازمان لیگ طی جلساتی با صدا و سیما در خصوص پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور و دریافت تسهیلات، حق پخش و تبلیغات به مذاکره بپردازند. 

در ادامه جلسه اعضا خواستار برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل باشگاههای لیگ فوتسال کشور و مدیران کل تربیت بدنی 10 استانی که دارای سهمیه در لیگ برتر فوتسال هستند شند و همچنین برگزاری نشست با استانداران استانهای مختلف در خصوص حمایت هرچه بیشتر از لیگ و حمایت از باشگاههای خصوصی فوتسال تاکید شد.

کد مطلب 932769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها