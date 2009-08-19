به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز چهارشنبه با حضور علی کفاشیان و محمد مهدی نبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ، عباس ترابیان و مهدی خراطی رئیس و دبیرکمیته فوتسال و منصوری ، نجاریان ، ابرقویی نژاد و واحدی اعضای هیئت رئیسه لیگ فوتسال برگزار شد اعضا پس از گزارش عملکرد سازمان لیگ توسط عباس ترابیان در خصوص برنامه ها و فعالیت های لیگ فوتسال به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دراین نشست مقرر شد با توجه به ماده 9 اساسنامه سازمان لیگ حرفه ای فوتسال هرچه سریعتر نسبت به ثبت قانونی این سازمان در اداره ثبت شرکت ها اقدام شود.

همچنین از آنجا که منابع مالی در ورزش فوتسال کاملا مشخص شده و کسب منابع جدید نیازمند پیگیری همه جانبه است از همین رو مقرر شد هیئت رئیسه سازمان لیگ طی جلساتی با صدا و سیما در خصوص پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور و دریافت تسهیلات، حق پخش و تبلیغات به مذاکره بپردازند.

در ادامه جلسه اعضا خواستار برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل باشگاههای لیگ فوتسال کشور و مدیران کل تربیت بدنی 10 استانی که دارای سهمیه در لیگ برتر فوتسال هستند شند و همچنین برگزاری نشست با استانداران استانهای مختلف در خصوص حمایت هرچه بیشتر از لیگ و حمایت از باشگاههای خصوصی فوتسال تاکید شد.