هاکی ایران دارای 13 کرسی در فدراسیون آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فریدون زمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مجمع انتخابی رئیس هیئت هاکی استان مرکزی در اراک افزود: ریاست بخش هاکی در سالن فدراسیون قاره آسیا بر عهده رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران است که این مهم نیز موفقیتی بزرگ برای جامعه ورزش کشور محسوب می شود.

وی گفت: علاوه بر موفقیتهای هاکی مردان از یکسال و نیم گذشته مجوز حضور بانوان با پوشش اسلامی در مسابقات آسیا اخذ شد و در سال گذشته تیم ملی بانوان هاکی کشور عنوان پنجم قاره کهن را به خود اختصاص داد.

زمانی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و توجه به رشد و توسعه هاکی بانوان در دستور کار فدراسیون قرار گرفته و این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: هاکی استان در سالهای گذشته از رشد خوبی برخوردار شده و مربی امسال تیم ملی از اراک انتخاب شده است.

خسرو قمری افزود: موفقیت هیئت هاکی در گرو هماهنگی و تعامل با فدراسیون و اداره کل ترتبیت بدنی است اما در این راستا باید به برگزاری کلاسهای آموزشی نیز توجه شود.

وی گفت: استان مرکزی در این رشته دارای توانمندیهای زیادی است و همیشه این استان، ورزشکار در تیم ملی هاکی داشته است.

در پایان این نشست، مجتبی خراجی با کسب 17 رای از 18 رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت هاکی استان مرکزی انتخاب شد و از زحمات 12 ساله محمد سالاری وفا رئیس سابق این هیئت قدردانی شد.