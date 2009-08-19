658 کشته و زخمی آمار جدید تلفات حملات تروریستی / خونین ترین روز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس آمار جدیدی که وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد تا کنون دست کم 95 نفر در دو انفجار هولناک کشته و 563 نفر زخمی شده اند.



این در حالی بود که آمار قبلی به کشته شدن 75 نفر و زخمی شدن حدود 500 نفر اشاره می کرد.



امروز خونین ترین روز بغداد از ابتدای فوریه 2008 به شمار می رود که در آن زمان 98 نفر بر اثر انفجار در یک بازار شلوغ کشته شدند.



در پی این حملات تروریستی، مقامهای عراقی، بعثی ها و تندروها را به ارتکاب این جنایات متهم کردند.



انفجار کامیون بمبگذاری شده در برابر ساختمان وزارت امور خارجه در فاصله دهها متری منطقه امنیتی الخضراء که ساختمانهای دولتی و سفارت آمریکا در آن قرار دارد، به کشته شدن دهها نفر منجر شد و انفجار دیگر در برابر ساختمان وزارت دارایی رخ داد.

کد مطلب 932820