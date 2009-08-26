نارضایتی اعراب از روند سیاسی عراق/ تلاش برای القای ناکارآیی دولت مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند

تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی، استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.

"محمد الحمیداوی" عضو حزب فضیلت اسلامی و نماینده پارلمان عراق درباره علت افزایش آهنگ حملات تروریستی در عراق گفت : طبعا برای همه روشن شده است که بسیاری از کشورهای منطقه از روند سیاسی در عراق جدید ناراضی بوده و همچنان به این رویکرد منفی خود ادامه می دهند. بسیاری از کشورهای منطقه ای همچنان معتقدند این روند سیاسی و واقعیت سیاسی عراق جدید، تهدیدی برای امنیت ملی آنها به شمار می رود و در نتیجه در جهت مانع تراشی و به شکست کشاندن این معادله سیاسی جدید حرکت می کنند .



وی افزود : معتقدم ما برای اثبات این ادعا نیازی به مدارک و اسناد نداریم، زیرا برای همه روشن شده است که این کشورها همچنان از تصحیح مواضع و گشایش در برابر عراق جدید طفره می روند و تعامل مثبتی با آن ندارند و همچنان از به رسمیت شناختن آن خودداری می کنند و در نتیجه معتقدم علاوه بر این، این طرفها(کشورها) بحرانهای خود را به خارج صادر می کنند .



حمیداوی تصریح کرد : برخی کشورهای (عربی) منطقه که نمی خواهند شرایط جدید و روند سیاسی عراق را بپذیرند و مایل نیستند عراق یک نظام دموکراتیک داشته باشد، یک طایفه معین(شیعیان) را هدف قرار می دهند و به همین دلیل، تروریستها را به سمت عراق روانه می کنند تا از شکل گیری یک نظام جدید و دموکراتیک جلوگیری کنند.



از این نماینده پارلمان عراق سئوال شد که شما به برخی طرفهای منطقه ای که در پس این حملات دست دارند، اشاره کردید آیا به طور مشخص می توانند نام این طرفها را ببرید؟



عضو حزب فضیلت اسلامی در پاسخ سئوال مهر گفت : من معتقدم این طرفها شناخته شده هستند و این طرفها نه تنها در امور عراق، بلکه در امور کشورهای دیگر هم دخالت می کنند، این طرفها همچنان به واقعیت عراق و لبنان و حتی ایران، از زاویه تنگ طایفه ای و مذهبی نگاه می کنند.





وی درباره این سئوال که آیا میان این حملات تروریستی و تلاش برای اثبات ناکارامد بودن دولت نوری المالکی و ناتوان جلوه دادن آن در برقراری امنیت ارتباطی هست؟ اظهار داشت : قطعا این گونه است، این طرفها(کشورها) فقط به دنبال شکست دولت عراق نیستند، بلکه خواهان به شکست کشاندن روند سیاسی به طور کامل هستند؛ روند سیاسی عراق جدید، برای این کشورهای منطقه ای غیر قابل قبول است.



حمیداوی افزود : ما در حال نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی(اواخر ژانویه آتی) هستیم ؛ گروههای شیعه و دولت عراق موفقیتهای زیادی در زمینه امنیتی به دست آورده بودند و هدف از این انفجارها، القای ناکارامدی آن و تحریک جامعه بر ضد گروههای شیعه و به طور مشخص بر ضد دولت عراق است و اینکه اینگونه القا کنند که این دولت هیچ دستاوردی در زمینه امنیتی و غیره نداشته است و این طرفها شخصیتهای مطرح این دولت و به طور کلی رهبران روند سیاسی را هدف قرار می دهند.



معتقدم هر چه به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم و دولت عراق راه حل های ریشه ای نداشته باشد، آهنگ اقدامات خشونت آمیز هم تشدید خواهد شد و من از جناب نوری المالکی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح درخواست می کنم که در عملیات بغداد و فرماندهان آن بازنگری انجام دهد نخست وزیر باید تصمیمات قاطعانه و سختی بگیرد و بسیاری از فرماندهان امنیتی پس از بروز مشکلات امنیتی در مناطق تحت مدیریت آنها تغییر کنند.



وی درباره احتمال دست داشتن آمریکا در انفجارهای هولناک اخیر عراق گفت : در جلسات سیاسی که حضور داشتم احتمال دست داشتن آمریکا در این انفجارها مطرح شد، اما احتمال دست داشتن آمریکا را بعید دانستند و گفتند آمریکا تمایل دارد از عراق عقب نشینی کند و به تعهدات خود عمل کند، در ظاهر اینگونه است، اما می دانید آمریکا تنها به بخش سیاسی توجه نمی کند، ضرورتا اینگونه نیست که نهادها و جهات امنیتی و نظامی و اطلاعاتی همگی یک دیدگاه و گرایش داشته باشند، ممکن است برخی طرفها با این اقدامات تروریستی تعامل داشته و به دنبال حفظ این وضعیت باشند تا توجیهی برای ادامه حضور خود در عراق به دست آورند.



نماینده پارلمان عراق درباره این سئوال مهر که آیا هدف از این حملات، القای ناکارامدی دولت عراق در برقراری امنیت و نیازمند بودن آن به کمک آمریکا نیست؟ ابراز عقیده کرد : از یک بعد ممکن است اینگونه باشد، از بعد دیگر آنها می خواهند اینگونه وانمود کنند که تجربه اسلامگراها در عراق شکست سختی خورده است و در نتیجه معادله سیاسی باید تغییر کند تا پس از توجیه شکست اسلامگراها، رای دهندگان عراقی را به سمت فهرستهای دارای گرایشهای لیبرالی و معینی بکشانند.



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گفتگو از "رضا مهری"