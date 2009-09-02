واگذاری وظایف ادارات کل تعاون به اتحادیه ها

علی تدین در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهم نامه ای با تعاون استان تهران در زمینه واگذاری امور مربوط به ادارات کل به اتحادیه ها خبر داد و گفت: از این طریق بخشی از امور در زمینه فعالیت تعاونی ها به اتحادیه ها واگذار می شود.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر فرهنگیان استان تهران اظهار داشت: در اساسنامه شرکتهای تعاونی و ماده 43 قانون تعاون، واگذاری امور تعاونی ها به اتحادیه ها مورد توجه قرار گرفته است.

تدین نظارت بر امور مربوط به تعاونی‌ها، حسابداری و حسابرسی، مشاوره در امور حقوقی و فنی را از جمله مفاد تفاهم نامه بین اتحادیه های مسکن فرهنگیان و اداره کل تعاون استان تهران ذکر کرد.

به گفته وی از طریق این تفاهم نامه به مرور وظایف ادارات کل تعاون به اتحادیه ها سپرده خواهد شد و اتحادیه ها نیز نظارت بر عملکرد و تنظیم اقدامات تعاونی های زیر مجموعه خود را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش مهر، تفاهم نامه یاد شده در پایان سال گذشته بین اداره کل تعاون استان تهران و اتحادیه مسکن فرهنگیان منعقد شده بود که در روزهای اخیر توسط اداره کل تعاون به تعاونی های فعال در استان تهران ابلاغ شد به نحوی که امید می رود طی سالجاری واگذاری تصدیهای مربوط به اداره کل به اتحادیه ها وارد فاز اجرایی شود.