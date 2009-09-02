  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۸

درگفتگو با مهراعلام شد؛

واگذاری وظایف ادارات کل تعاون به اتحادیه ها

واگذاری وظایف ادارات کل تعاون به اتحادیه ها

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران از تفاهم با اداره کل تعاون این استان برای واگذاری تصدی های مربوط به اداره کل به اتحادیه های فرهنگیان خبر داد.

علی تدین در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهم نامه ای با تعاون استان تهران در زمینه واگذاری امور مربوط به ادارات کل به اتحادیه ها خبر داد و گفت: از این طریق بخشی از امور در زمینه فعالیت تعاونی ها به اتحادیه ها واگذار می شود.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر فرهنگیان استان تهران اظهار داشت: در اساسنامه شرکتهای تعاونی و ماده 43 قانون تعاون، واگذاری امور تعاونی ها به اتحادیه ها مورد توجه قرار گرفته است.

تدین نظارت بر امور مربوط به تعاونی‌ها، حسابداری و حسابرسی، مشاوره در امور حقوقی و فنی را از جمله مفاد تفاهم نامه بین اتحادیه های مسکن فرهنگیان و اداره کل تعاون استان تهران ذکر کرد.

به گفته وی از طریق این تفاهم نامه به مرور وظایف ادارات کل تعاون به اتحادیه ها سپرده خواهد شد و اتحادیه ها نیز نظارت بر عملکرد و تنظیم اقدامات تعاونی های زیر مجموعه خود را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش مهر، تفاهم نامه یاد شده در پایان سال گذشته بین اداره کل تعاون استان تهران و اتحادیه مسکن فرهنگیان منعقد شده بود که در روزهای اخیر توسط اداره کل تعاون به تعاونی های فعال در استان تهران ابلاغ شد به نحوی که امید می رود طی سالجاری واگذاری تصدیهای مربوط به اداره کل به اتحادیه ها وارد فاز اجرایی شود.

کد خبر 932918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها