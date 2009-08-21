اولین پژواک امواج گرانشی پس از بیگ بنگ ردیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تیم بین المللی متشکل از محققان اروپایی و آمریکایی دانشگاه مینه سوتا در آمریکا، دانشگاه هانوفر و موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا پروژه عظیمی با عنوان "لیگو- ویرگو" را دنبال می کنند.

در این پروژه یک آنتن بسیار بزرگ و پرقدرت که به طول بیش از 3 کیلومتر آینه دارد "اولین پژواک بیگ بنگ" را که به شکل امواج گرانشی ساطع شده اند ردیابی می کند.

بخشی از این آنتن که "لیگو" (تداخل سنج لیزری امواج گرانشی) نام دارد در ایالت واشنگتن واقع شده و بخشهای دیگر آن در هانوفر آلمان و "ویرگو" در شهر پیزا قرار دارد.

اکنون این محققان اولین نتایج ردیابیهای این آنتن را منتشر کرده اند.

براساس گزارش نیچر، این تحقیق برای اولین بار نیمرخ امواج گرانشی ساخته شده از دقیقه اول زندگی جهان را رصد کرده است.

آلبرت انیشتین پیش بینی کرده بود که امواج گرانشی، پژواک انفجارات غول پیکر و خشنی هستند که در جهان اتفاق می افتند. همانند بیگ بنگ که منشا تشکیل ستارگان و کهکشانها را دارد و یا انفجار ستارگانی که منشای تشکیل ابرنواخترها و سیاه چاله ها می شوند.

با تولد جهان، دو نوع پژواک ساخته شد. اولی در اثر انفجار بزرگ است که پرتوهای میکروامواج اعماق کیهان هستند و پژواک دوم از جریان امواج گرانشی ساخته می شود.

از این دو نوع پژواک تنها پژواک امواج گرانشی می توانند در خصوص یک لحظه پس از بیگ بنگ اطلاعاتی عرضه کنند.

در حقیقت جهان نخستین تنها برای امواج گرانشی شفاف بود درحالی که برای تمام دیگر ذرات تاریک بود. به همین دلیل است که پژواک پرتوهای میکروامواج اعماق کیهانی تنها رصد کیهان را در حدود 300 هزار سال پس از انفجار نخستین امکانپذیر می کنند. ماموریت اصلی ماهواره اروپایی پلانک که به تازگی پرتاب شده است یافتن این میکروامواج است.