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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۲

سردار جوادزاده خبر داد:

صدور متمرکز کارتهای پایان خدمت

صدور متمرکز کارتهای پایان خدمت

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی کشور از صدور متمرکز کارتهای پایان خدمت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا، سردار محمد جواد زاده گفت: صدور کارت پایان خدمت سربازی بطور متمرکز درحال اجراست.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: از اول مردادماه جاری کارت صدور کارت پایان خدمت سربازی بصورت متمرکز از سوی سازمان وظبفه عمومی ناجا به اجرا در آمده و اینک در حال اجراست.   

سردار محمد جواد زاده کمند افزود: اولین سری این کارت پایان خدمت پس از صدور، تحویل نمایندگان نیروهای مسلح شده است.
این مسئول، هدف از اجرای این طرح را یکنواخت شدن کارتهای پایان خدمت افزایش ضریب امنیت و اطمینان کارتها و جلوگیری ا ز هر گونه جعل و سوءاستفاده از آن اعلام کرد.

کد مطلب 933008

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