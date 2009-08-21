به گزارش خبرنگار مهر، رئیس تازه آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا روز چهارشنبه در نخستین اظهار نظر پس از رسیدن به این سمت به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: مدتی پیش فهمیدم من سی و سومین رئیس آکادمی اسکار هستم و حالا دارم به این فکر می‌کنم که سی و سومین رئیس جمهوری ایالات متحده چه کسی بوده است.

شراک 64 ساله که در مقام مدیر تولید و تهیه‌کننده اجرایی فیلم‌هایی چون "سقوط بلک هاوک"، "مدیریت خشم"، "وال استریت"، "جان سخت"، "بیگانه‌ها" و "روز استقلال" را در کارنامه دارد، خودش هم دقیقا نمی‌داند چرا به رئیس جمهوری شماره 33 آمریکا فکر می‌کند: دلیل خاصی نداشت، ناگهان این فکر به ذهنم رسید.

رئیس جدید اسکار پس از 40 سال فعالیت مستمر در حوزه سینما ادامه می‌دهد: فیلم و سینما حالا دیگر به بخشی از زندگی همه ما تبدیل شده است. چیزی که می‌توانیم از آن درس‌های بسیار بیاموزیم و در مواقع مورد نیاز به آن پناه ببریم. فیلم و سینما چیزی نیست که به این راحتی از صحنه محو شود.

شراک که مشاور مارول استودیوز و استاد میهمان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است، شش سال رئیس شاخه اجرایی آکادمی اسکار بود و حالا درباره آن می‌گوید: درست است که من سال‌ها عضو آکادمی بوده‌ام، اما لازم است از اعضای فعلی و قبلی هیئت مدیره آکادمی درباره کارکردهای سازمان بپرسم و وظایف آن را بیشتر بدانم و بشناسم.

او که سه‌شنبه گذشته جانشین سید گنیس رئیس چهار سال اخیر آکادمی اسکار شده ادامه می‌دهد: من امیدواریم به عنوان رئیس راهنمای بیش از شش هزار عضو آکادمی به سوی آینده باشم، از ایده‌های تمام آنها برای بهتر شدن اوضاع بهره ببرم و کاری کنم با احساس مسئولیت اعضا آکادمی برای پنج تا 10 سال آینده دغدغه‌ای نداشته باشد.

شراک یکی از کسانی است که در ایجاد تغییرهای تازه و اساسی در مقررات و قوانین اعطای جوایز اسکار به برترین‌های فیلم و سینمای جهان نقش اساسی داشته و به پیشنهاد و هدایت او بود که هیئت مدیره اسکار مقرر کرد از دوره آینده تعداد نامزدهای اسکار بهترین فیلم از پنج به 10 نامزد افزایش یابد؛ پیشنهادی که با واکنش‌های متفاوت مواجه شد.

رئیس اسکار درباره این ایده تازه و تصویب آن می‌گوید: فکر کردم این باید ایده‌ای بنیادین باشد و در صورتی که در مرحله اجرا موفق شود، نمایش اسکار را بهتر می‌کند و به افراد بیشتر فرصت می‌دهد درباره بهترین فیلم‌های احتمالی در اسکار هر سال فکر کنند. اگر هم ایده ما در اجرا موفق نباشد، به همان پنج نامزد برمی‌گردیم.

تواضع شراک باعث شد همکارانش او را به ریاست آکادمی اسکار انتخاب کنند تا عاشقانه به صنعتی که دوستش می‌دارد خدمت کند. حالا او در این باره حرفی برای گفتن ندارد: من معمولا چیز زیادی برای گفتن ندارم. اعتماد همکاران به من باعث شد به این ماجرا خیلی فکر کنم ... واقعا کمی از رسیدن به این سمت شوکه شدم.

سی و سومین رئیس جمهوری ایالات متحده هری ترومن بود.