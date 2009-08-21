نقش مساجد نباید در تدوین مکتب اردبیل نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سعید سعادتی در نشستی خبری در محل کانون مساجد اظهار داشت: مدیران استانی و دلسوزان فرهنگ اردبیل باید نقش مساجد، کانونها و هیئتهای مذهبی را به دلیل حضور مردم، در این مکتب پر رنگ نشان دهند.

وی افزود: استان اردبیل خاستگاه مذهب تشیع و ظهور مکتب غنی صفویه بوده و با توجه به مذهبی بودن مردم این منطقه باید با احیا فرهنگ مساجد به عنوان هسته اصلی جامعه به تدوین مکتب اردبیل اقدام کرد.

مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان بیان داشت: این در حالیست که در حال حاضر مساجد از نقش اساسی خود که کانون اصلی حضور مردم و پرورش فرهنگ جامعه و جوانان بوده، کمی دور شده اند.

وی با بیان اینکه امروزه به مساجد فقط با دید مکانی برای برپایی نماز نگاه می شود، اضافه کرد: مساجد باید به عنوان رسانه هوشمند و با در نظر گرفتن ذایقه جوانان، مسائل موجود در جامعه را رصد کرده و برای حل مشکلات گام بردارند.

سعادتی نقش دولت را در تحقق این مهم تاثیر گذار ارزیابی کرد و یاد آور شد: هم اکنون دولت در ارتباط با عملکرد مساجد دچار موازی کاری شده است.

وی تاکید کرد: در حالیکه دولت می تواند بدون موازی کاری و تنها با ایجاد یک مرکز واحد و دبیرخانه مجزا نقش راهبردی اجتماعی، فرهنگی مساجد را مشخص و به عنوان مرکزی برای ارتباطات بین المللی استفاده کند.

این مسئول همچنین تعداد کانونهای مساجد استان اردبیل را 74 کانون عنوان کرد و افزود: این تعداد با توجه به میانگین کشوری که 25 درصد بوده، بسیار پایین تر است.

وی بیان داشت: در حال حاضر میانگین کانونهای مساجد استان چهار درصد است که برای ارتقاء و دستیابی به میانگین کشوری باید 250 کانون در این استان تشکیل شود.

سعادتی در پایان با اشاره به نقش برجسته کتابخانه های مساجد در افزایش سرانه مطالعه کشور، تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های کانونهای مساجد استان را 80 هزار و 595 جلد و تعداد اعضا این کتابخانه ها را 10 هزار و 920 نفر عنوان کرد.