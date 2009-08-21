به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اخلاق و روابط بین الملل عرصه‌ای برای تعامل و تبادل اندیشه‌ها و انعکاس نظرات اندیشمندان و دانشگاهیان در خصوص بعد اخلاقی مسایل جهانی فراهم می‌کند.

از جمله موضوعاتی که در سطح جهانی و بین الملی مورد توجه اندیشمندان است مباحث عدالت جهانی، جامعه مدنی، دموکراسی‌سازی، حقوق بین الملل، مداخلات انسان دوستانه و تحریمها هستند.

این موضوعات جنبه هنجاری و اخلاقی دارند و اختلافات گسترده‌ای در باب تفسیر و به کار گیری آن در عرصه جهانی از سوی نهادها و دولتها وجود دارد.

این شماره از نشریه به طور اختصاصی به موضوع عدالت پس از جنگ و مسئولیت بازسازی پس از جنگ را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد.

"صلاحیت اخلاقی در روابط بین الملل" اثر مروین فارست و "جنگ جهانی علیه ترور" اثر امی زلمان و جاناتان کلارک از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه مورد توجه قرار گرفته است.

"ضرورت بازسازی: ارزیابی دلایل هنجاری بازسازی پس از جنگ" اثر الکساندر تسیو و جنیفر ولش، "مسئولیت اخلاقی و نظریه جنگ عادلانه" اثر ایوانس سایر موضوعاتی هستند که درباره مسولیت اخلاقی بازسازی پس از جنگ مورد بررسی قرار گرفته است.