45 میلیارد ریال یارانه مسکن مهر به واجدین شرایط پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی خانمحمدی در جلسه ستاد مسکن آذربایجان غربی با اشاره به ابلاغ اخیر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص واگذاری امور مدیریت و اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر به عهده بنیاد مسکن قرار گرفته است، گفت: در شهرهای چایپاره، خوی، نقده، تکاب، مهاباد، بوکان نیز می توان طرح چند خانواری مسکن مهر را اجرا کرد.

وی به ساماندهی روند احداث مسکن مهر در شهرک گلمان ارومیه افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده سازمان مسکن و شهرسازی آماده واگذاری زمین به متقاضیان چهار نفره برای احداث آپارتمان های دو طبقه است.

خان محمدی گفت: روند آماده سازی زیرساخت ها و همچنین ایجاد منطقه شهرداری برای ارائه خدمات مطلوب شهری در شهرک گلمان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه از زمان شروع ثبت نام مسکن مهر، 12 هزار متقاضی برای منطقه گلمان نام نویسی کرده اند افزود: از این تعداد سه هزار نفر واجد شرایط تحویل زمین بودند که در قالب تعاونیهای مسکن مهر ساماندهی شده و مراحل تحویل زمین را طی می کنند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: در ساخت و سازهای آپارتمانی هزینه های جانبی زیادتر بر دوش احداث کننده تحمیل می شود که با مطرح شده طرح چند خانواری مسکن مهر ساخت و سازها در قالب چهار واحدی سرعت گرفته و تا حد چشم گیری هزینه های اضافی کاهش خواهد یافت.

رحیم قربانی با بیان اینکه تعداد افراد متقاضی زمین باید کاملا مشخص شده باشد و مسکن و شهرسازی یه مقدار نیاز زمین خریداری و تحویل دهد گفت: سازمان مسکن و شهرسازی می تواند با خریداری زمین در مناطق مناسب مانند روستای نزدیک به شهر زیر ساخت های لازم را ایجاد و هزینه های کمی خرید زمین را تا حد زیادی کاهش دهد.

در سی و پنجمین جلسه ستاد مسکن آذربایجان غربی 14 هکتار زمین برای احداث واحدهای مسکونی مورد نیاز مسکن مهر در شهرستان پلدشت به تصویب اعضای ستاد مسکن استان رسید.

در قالب این طرح میزان زمین که برای احداث مسکن مورد نیاز 450 نفر واجدین شرایط مسکن مهر تامین شده و مازاد زمین نیز به صورت ذخیره در اختیار مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

فرماندار پلدشت در این جلسه با ارائه گزارشی از احداث مسکن مهر در این شهرستان گفت: تاکنون 450 نفر واجدین شرایط برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده اند که 250 نفر از آنه ها تشکیل پرونده داده اند.

غفاری افزود: در این شهرستان واحدهای مسکن مهر در دو طبقه به صورت ویلایی شامل چهار واحد آپارتمان احداث خواهد شد.