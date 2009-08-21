به گزاش خبرگزاری مهر، کتاب تاریخ فلسفه سیاسی جدید غرب مجموعه چهار کتاب "کنی" درباره فلسفه سیاسی به شمار می‌رود.

این کتاب از تک تک مجلدات پیشین، غنی‌تر و علمی‌تر است. در این اثر تاریخ فلسفه غرب به طور مفصل و علمی مورد بررسی قرار گرفته و آبشخورهای بسیاری از ایده‌ها و مسایل مطرح در دوران مدرن و حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که خواننده معمولی هم می‌تواند از آن بهره ببرد و از طرف دیگر غنای مطالب به اندازه‌ای است که می‌تواند به درک عمیق فلسفه فیلسوفان کمک کند.

این اثر، برای کسی که خواهان دانستن ایده‌ها و شناختن اشخاصی که به جریان فکری غرب شکل داده‌اند، مفید و مناسب است.

این اثر، چهار کتابی را که "کنی" در باب تاریخ فلسفه سیاسی غرب نوشته را با یکدیگر پیوند می‌دهد و خط سیر مناسبی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

آنتونی کنی یکی از اندیشمندان بنام و مطرح در حوزه فلسفه است که نقش و سهم بسزایی در مطالعه فلسفه‌های باستان، قرون وسطی، مدرن و معاصر داشته است.

این کتاب قرار است در اواخر سال میلادی جاری از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شود.