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۳۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

"تاریخ فلسفه سیاسی جدید غرب" منتشر می‌شود

"تاریخ فلسفه سیاسی جدید غرب" منتشر می‌شود

کتاب "تاریخ فلسفه سیاسی جدید غرب" اثر آنتونی کنی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.

به گزاش خبرگزاری مهر، کتاب تاریخ فلسفه سیاسی جدید غرب مجموعه چهار کتاب "کنی" درباره فلسفه سیاسی به شمار می‌رود.

این کتاب از تک تک مجلدات پیشین، غنی‌تر و علمی‌تر است. در این اثر تاریخ فلسفه غرب به طور مفصل و علمی مورد بررسی قرار گرفته و آبشخورهای بسیاری از ایده‌ها و مسایل مطرح در دوران مدرن و حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که خواننده معمولی هم می‌تواند از آن بهره ببرد و از طرف دیگر غنای مطالب به اندازه‌ای است که می‌تواند به درک عمیق فلسفه فیلسوفان کمک کند.

این اثر، برای کسی که خواهان دانستن ایده‌ها و شناختن اشخاصی که به جریان فکری غرب شکل داده‌اند، مفید و مناسب است.

این اثر، چهار کتابی را که "کنی" در باب تاریخ فلسفه سیاسی غرب نوشته را با یکدیگر پیوند می‌دهد و خط سیر مناسبی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

آنتونی کنی یکی از اندیشمندان بنام و مطرح در حوزه فلسفه است که نقش و سهم بسزایی در مطالعه فلسفه‌های باستان، قرون وسطی، مدرن و معاصر داشته است.

این کتاب قرار است در اواخر سال میلادی جاری از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شود.

کد مطلب 933060

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